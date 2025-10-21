 Перейти к основному контенту
Бизнес⁠,
Эксклюзив

У водителей «Яндекс Такси» появится скидка на комиссии агрегатора

«Яндекс Такси» запустит новую программу лояльности для водителей, которая предусматривает скидку на комиссию сервиса. За счет нее водители получат около 5 млрд руб. дополнительного дохода в 2026 году, ожидает компания
Фото: Андрей Любимов / РБК
Фото: Андрей Любимов / РБК

«Яндекс Такси» изменит программу лояльности для водителей, добавив в нее скидку на комиссию агрегатора. Об этом в интервью РБК заявил глава компании Александр Аникин. По его словам, это станет доступно водителям, которые сотрудничают с сервисом «постоянно и дольше всех», — в высших уровнях программы скидка будет достигать 10%.

«За счет таких скидок водители получат около 5 млрд руб. дополнительного дохода в 2026 году», — прогнозирует Аникин. Эта мера является частью стратегии по привлечению и удержанию кадров на фоне хронического дефицита водителей, который наблюдается в отрасли уже около пяти лет. Тем не менее глава сервиса оценивает меру как среднесрочную, добавляя, что эффект от нее будет ограничен.

Говоря о стоимости поездок, Александр Аникин отметил, что за последний год средняя цена поездки выросла на 12% по сравнению с аналогичным периодом в предыдущий год. Если же сравнивать этот сентябрь к сентябрю прошлого года, то рост составил 7–8%, что близко к уровню инфляции. «То есть ситуация нормализовалась», — констатировал он.

В тоже время глава компании признал, что обычно пользователи негодуют из-за пиковых цен, которые зависят от сиюминутных факторов. По его словам, формирование стоимости поездки в такси похоже на биржевые торги, где цена в конкретный момент определяется спросом и предложением. Чтобы сделать этот процесс более прозрачным, до конца года в приложении «Яндекс Go» появится «экран в духе биржевого стакана», который позволит видеть, из чего складывается цена. «Будете видеть, что вокруг вас сейчас 20 заказов и 10 свободных машин — спрос кратно превышает предложение, из этой пропорции будет следовать повышающий цену коэффициент», — пояснил Аникин.

Также для борьбы с высокими ценами в пиковые моменты сервис предлагает опции экономии, напомнил он. Когда пользователь сталкивается с высоким спросом, в 30% случаев система предлагает ему один из способов сэкономить, как правило, связанный с более долгим ожиданием машины. Но, по словам Аникина, эксперименты показывают, что только 20–30% пассажиров выбирают более дешевый, но медленный вариант. Большинству пользователей важнее, чтобы такси приехало быстро.

