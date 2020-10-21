Более 40% компаний сообщили о планах сокращений из-за новых технологий

Но число новых рабочих мест, адаптированных к изменившимся реалиям, будет больше упраздненных, заключили эксперты ВЭФ. В России спрос на таких специалистов уже сформирован, считают аналитики

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В результате внедрения цифровых технологий и автоматизации труда к 2025 году 43% работодателей собираются сократить число рабочих мест, расширять — 34,5%, говорится в докладе The Future of Jobs 2020 («Будущее рабочих мест 2020»), подготовленном Всемирным экономическим форумом. При этом 41% планирует расширить использование подрядчиков. Партнерами ВЭФ в России стали Евразийский институт конкурентоспособности и компания Strategy Partners, говорится в поступившем в РБК сообщении.

Замена человеческого труда на автоматизированный приведет к исчезновению 85 млн рабочих мест, прогнозируют авторы, но им на смену придут 97 млн новых, более адаптированных, как уточняется в докладе ВЭФ, к «новым условиям разделения труда между людьми, машинами и алгоритмами». «Несмотря на то что количество созданных новых рабочих мест по оценкам превысит количество сокращенных, темпы прироста замедлятся», — говорится в поступившем в РБК сообщении.

Проблемами на пути внедрения новых технологий в отчете названы пробелы в навыках на местном рынке труда, дефицит специалистов и отсутствие нужных навыков у руководства.

В отчете используются результаты опроса руководителей высшего звена, отвечающих за кадровую политику, стратегию и инновации в компаниях, работающих в 26 странах в 15 отдельных отраслях экономики и социальной сферы, а также качественные и количественные данные из различных источников, включая большие данные. Опрос ВЭФ проводился с января по сентябрь 2020 года на четырех языках: английском, испанском, японском и русском. В нем приняла участие 291 компания, в которой трудоустроено в общей сложности 7,7 млн человек по всему миру. В исследовании не учитывались данные от компаний со штатом менее 100 человек.

«На рынке труда России уже сформирован запрос на специалистов, которые будут востребованы в ближайшие пять лет. Это прежде всего специалисты по ИИ и машинному обучению, специалисты по анализу данных, разработчики ПО и приложений, специалисты по автоматизации процессов, аналитики по вопросам управления и организации», — прокомментировал партнер Strategy Partners Алексей Праздничных.