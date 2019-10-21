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Премия РБК ,  
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Ицхак Адизес: «Рост компании приводит к дезинтеграции»
Бизнес-консультант Ицхак Адизес — об управлении жизненным циклом компании и главной проблеме российского менеджмента
Ицхак Адизес (Фото: Владислав Шатило / РБК)
  • Лучше иметь заурядную стратегию и воплотить ее в жизнь, чем великолепную, детально продуманную стратегию, которую вы не осуществляете.
  • Если вы сталкиваетесь с проблемой и находите для нее решение лучше, чем у конкурентов, проблема становится возможностью обогнать конкурентов.
  • Планировать — значит решить, что нужно сделать прямо сейчас с учетом ожиданий компании от завтрашнего дня.
  • Расцвет — это не конечная точка назначения, а состояние, в котором вы наиболее устойчиво растете.
  • В российских компаниях традиционно практикуется директивный стиль управления. На собраниях говорит только главный руководитель. Получается, что огромные возможности не используются.

Если вы учли все вышеупомянутые аспекты бизнеса в работе вашей компании и хотите рассказать о своих успехах, предложите своего номинанта на Премию РБК. Вы можете выдвинуть своего кандидата — человека, чьи достижения в бизнесе в 2019 году считаете исключительными, — до 1 ноября.

Теги: Премия РБК, Ицхак Адизес
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