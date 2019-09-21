Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образованияPink
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Экономика образования
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 сентября
USD ЦБ: 63,85 (-0,37) Quote, 20 сен, 12:35
Курс евро на 21 сентября
EUR ЦБ: 70,6 (-0,34) Quote, 20 сен, 12:35
Запуск японского грузового корабля отложили ради безопасности «Союза» Технологии и медиа, 14:04 СК завел дело после наезда на полицейского в Петербурге Общество, 13:56 Комитет РФС по этике отказался рассматривать дело Кокорина и Мамаева Спорт, 13:53 В Крыму прошли масштабные учения морпехов Общество, 13:51 Иран пригрозил сбивать любые беспилотники на своей территории Политика, 13:42 Число жертв шторма «Имельда» в Техасе увеличилось до пяти Общество, 13:22 Анастасия Павлюченкова впервые за полтора года вышла в финал турнира WTA Спорт, 13:20 7 известных и успешных российских франшиз РБК и Сбербанк Первый, 13:15 Россияне стали реже покупать духи и лак для ногтей Бизнес, 13:01 Почему падает российский рынок косметики и парфюмерии Pro, 13:00 Скабеева ответила на слова украинской журналистки о «трупе» России Политика, 12:58 WADA отреагировало на новые подозрения в адрес России из-за допинга Спорт, 12:49 На протестах в Париже задержали более 60 «желтых жилетов» Политика, 12:48 Росгвардия начала проверку после суицида двух сотрудников Общество, 12:41
Бизнес ,  
0 
Россияне стали реже покупать духи и лак для ногтей
В России продолжают падать продажи парфюмерии и косметики. За этими товарами потребители все чаще ходят в магазины-дискаунтеры, а вместо декоративной косметики покупают маски для лица
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Рынок косметики и парфюмерии в России падает второй год подряд, следует из предоставленных РБК материалов исследовательской компании GfK. По данным ее потребительской панели, в рамках которой фиксируются все покупки в 20 тыс. домохозяйств, за год с июля 2018 года по июнь 2019-го продажи снизились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,6% в натуральном выражении и на 2,1% — в денежном.

За прошедший год оборот у сетевых парфюмерных магазинов и дрогери упал на 7%, утверждают аналитики GfK. Сетевые магазины стараются удерживать покупателей за счет промоакций, и это уменьшает их продажи в деньгах. При этом на частоту покупок такие акции не влияют: за год сетевые магазины продали на 1% меньше товаров в натуральном выражении.

Дискаунтеры, которые используют меньше промоакций, напротив, нарастили продажи на 17% в рублях и 11% в штуках. Всего через магазины-дискаунтеры продается более 14% всей парфюмерии и косметики.

Самая крупная категория, на которую россияне тратят около четверти своих расходов на косметику и парфюмерию — средства по уходу за волосами. Продажи этой категории, по данным GfK, за прошедший год стагнировали.

Вторая по продажам в денежном выражении категория — парфюмерия, на долю которой приходится 15% покупок всех средств персонального ухода, упала. За последний год россияне, по данным GfK, купили на 12% меньше упаковок духов и другой парфюмерии. В денежном выражении продажи снизились на 13%.

Продажи декоративной косметики (тушь для ресниц, губная помада, тональный крем и т.п.) снизились за год на 6% в натуральном выражении и на 8% — в денежном. Наиболее значительно упали продажи лака для ногтей — на 16 и 15% соответственно.

Потребители, снизив затраты на декоративную косметику, стали больше интересоваться средствами по уходу за лицом, констатирует GfK. На эту категорию в прошедшем году пришлось почти 13% всех расходов на косметику и парфюмерию: продажи выросли за год на 10% в натуральном выражении и на 3% — в денежном. Особым спросом стали пользоваться маски для лица: их продажи увеличились за последний год в денежном выражении на 33%.

О том, кто из ретейлеров является крупнейшим продавцом средств по уходу, какую роль в падении продаж играют салоны красоты и как обстоят дела у компаний, использующих принцип сетевого маркетинга, — читайте в материале «РБК Pro».

Автор: Елена Сухорукова
Теги: косметика, парфюмерия, GfK
Материалы по теме
В розничных продажах косметики впервые за 15 лет сменился лидер
Бизнес
Парфюмеры заявили о срыве эксперимента по маркировке духов
Бизнес
Правительство начнет эксперимент по маркировке парфюмерии с 1 июля
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter