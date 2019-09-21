Россияне стали реже покупать духи и лак для ногтей

В России продолжают падать продажи парфюмерии и косметики. За этими товарами потребители все чаще ходят в магазины-дискаунтеры, а вместо декоративной косметики покупают маски для лица

Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Рынок косметики и парфюмерии в России падает второй год подряд, следует из предоставленных РБК материалов исследовательской компании GfK. По данным ее потребительской панели, в рамках которой фиксируются все покупки в 20 тыс. домохозяйств, за год с июля 2018 года по июнь 2019-го продажи снизились по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 1,6% в натуральном выражении и на 2,1% — в денежном.

За прошедший год оборот у сетевых парфюмерных магазинов и дрогери упал на 7%, утверждают аналитики GfK. Сетевые магазины стараются удерживать покупателей за счет промоакций, и это уменьшает их продажи в деньгах. При этом на частоту покупок такие акции не влияют: за год сетевые магазины продали на 1% меньше товаров в натуральном выражении.

Дискаунтеры, которые используют меньше промоакций, напротив, нарастили продажи на 17% в рублях и 11% в штуках. Всего через магазины-дискаунтеры продается более 14% всей парфюмерии и косметики.

Самая крупная категория, на которую россияне тратят около четверти своих расходов на косметику и парфюмерию — средства по уходу за волосами. Продажи этой категории, по данным GfK, за прошедший год стагнировали.

Вторая по продажам в денежном выражении категория — парфюмерия, на долю которой приходится 15% покупок всех средств персонального ухода, упала. За последний год россияне, по данным GfK, купили на 12% меньше упаковок духов и другой парфюмерии. В денежном выражении продажи снизились на 13%.