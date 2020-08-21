Auchan Holding докапитализировал российский «Ашан» на €200 млн

Ситуация в российском «Ашане» потребовала новых инвестиций от материнской компании. В 2019 году Auchan Holding влил в «дочку» €200 млн, чтобы обеспечить ее финансовую стабильность

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В 2019 году Auchan Holding докапитализировал свое российское подразделение, компанию ООО «Ашан», на €200 млн. Новые инвестиции материнской компании были сделаны из-за экономической ситуации и кризиса банковской системы, пояснил в интервью РБК глава российского «Ашана» Йоханнес Толай. «Нужно было обеспечить финансовую стабильность компании и сделать ее независимой от банков», — сообщил он. В каких банках компания погасила кредиты, он не раскрыл.

С 2015 года российский «Ашан» снижает свою долю на российском продовольственном рынке. По данным консалтинговой компании «INFOLine-Аналитика», по итогам 2019 года ретейлер сместился с четвертой на пятую позицию с долей рынка 1,5%, а в 2016 году он занимал 2,9%.

Как считает Толай, компания в последние годы переживает эпоху больших перемен, связанных как со сменой поколений в руководстве семейной компании, так и с изменениями на российском рынке.

По словам топ-менеджера, компания начала сдавать позиции после введения продовольственных санкций, из-за которых была потеряна часть ассортимента и динамики развития магазинов «у дома», которое сократило долю супермаркетов и гипермаркетов. «Экономическая ситуация в России в последние годы показала, что бизнес-модель «Ашана» больше не работает так, как это было в первые 13 лет работы на рынке», — констатировал Толай.