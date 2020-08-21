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Auchan Holding докапитализировал российский «Ашан» на €200 млн

Ситуация в российском «Ашане» потребовала новых инвестиций от материнской компании. В 2019 году Auchan Holding влил в «дочку» €200 млн, чтобы обеспечить ее финансовую стабильность
Фото: Олег Никишин / Getty Images
Фото: Олег Никишин / Getty Images

В 2019 году Auchan Holding докапитализировал свое российское подразделение, компанию ООО «Ашан», на €200 млн. Новые инвестиции материнской компании были сделаны из-за экономической ситуации и кризиса банковской системы, пояснил в интервью РБК глава российского «Ашана» Йоханнес Толай. «Нужно было обеспечить финансовую стабильность компании и сделать ее независимой от банков», — сообщил он. В каких банках компания погасила кредиты, он не раскрыл.

С 2015 года российский «Ашан» снижает свою долю на российском продовольственном рынке. По данным консалтинговой компании «INFOLine-Аналитика», по итогам 2019 года ретейлер сместился с четвертой на пятую позицию с долей рынка 1,5%, а в 2016 году он занимал 2,9%.

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Фото: РБК

Как считает Толай, компания в последние годы переживает эпоху больших перемен, связанных как со сменой поколений в руководстве семейной компании, так и с изменениями на российском рынке.

По словам топ-менеджера, компания начала сдавать позиции после введения продовольственных санкций, из-за которых была потеряна часть ассортимента и динамики развития магазинов «у дома», которое сократило долю супермаркетов и гипермаркетов. «Экономическая ситуация в России в последние годы показала, что бизнес-модель «Ашана» больше не работает так, как это было в первые 13 лет работы на рынке», — констатировал Толай.

Кроме того, Эдгар Бонте (зять младшего брата основателя Auchan Жерара Мюлье), который возглавил Auchan Holding в марте 2019-го, начал менять менеджмент материнской компании и ее зарубежных отделений: «Это нормальная, но не сильно стабильная фаза в жизни семейной компании, которой уже более 50 лет. Это надо пережить».

Auchan Holding превратился в маркетплейс в офлайне, объяснил собеседник РБК: семья Мюлье построила целую экосистему из магазинов, ресторанов, девелопмента, финансовых сервисов, но сейчас компании нужно приспособиться к изменившемуся миру.

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В России изменения коснутся как пересмотра ассортимента и работы гипермаркетов, так и обновления внутренних систем и наращивания присутствия в онлайн-торговле. Пока новых вливаний от головной компании не потребуется, утверждает Толай, поскольку финансовая ситуация у ее «дочки» стабильна и в текущем году она вернется к росту выручки.

В России «Ашан» работает с 2002 года. Сегодня ретейлер управляет 277 магазинами четырех форматов: гипермаркеты, суперсторы, супермаркеты и магазины «у дома». В компании работают более 39 тыс. человек. Традиционно материнская компания не раскрывает операционные показатели на отдельных рынках. Однако в своем отчете она указывала, что выручка в России в 2019 году вновь показала снижение. В целом же выручка холдинга за 2019 год снизилась на 1,4%, до €45,8 млрд.

По данным СПАРК, выручка ООО «Ашан» в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизилась на 6%, до 254,2 млрд руб., чистая прибыль компании за тот же период выросла на 11,2%, до 14,9 млрд.

Auchan Holding принадлежит ассоциации семьи Мюлье, кроме одноименной сети холдингу принадлежат такие сети, как Decathlon, Leroy Merlin, Green Light, Kiabi и Mondial Carpet.

Автор: Анна Левинская
Теги: «Ашан», инвестиции
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