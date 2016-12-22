Бывший министр войдет в совет директоров Иркутской нефтяной компании

Бывший министр природных ресурсов Сергей Донской войдет в совет директоров крупнейшей независимой нефтяной компании. Он рассматривался на пост главы Росгеологии, но от этой идеи отказались

Сергей Донской (Фото: Олег Яковлев / РБК)

Бывший министр природных ресурсов получил предложение войти в совет директоров Иркутской нефтяной компании (ИНК), сообщили РБК два источника в этой компании и подтвердил ее представитель.

Представитель ИНК уточнил, что речь идет о совете директоров холдинговой компании — «ИНК-Капитал». Состав нового совета будет объявлен в октябре-ноябре года после прохождения всех корпоративных процедур, добавил он. Экс-министр дал принципиальное согласие войти в совет, говорит другой собеседник РБК.

РБК направил запрос Донскому.

Иркутская нефтяная компания — крупнейший независимый производитель нефти в России, не входящий в вертикально интегрированные холдинги. Компания и аффилированные с ней юридические лица (группа компаний ИНК) занимаются разведкой и добычей углеводородного сырья на месторождениях и лицензионных участках недр в Восточной Сибири — в Иркутской области и Республике Саха (Якутия). По итогам 2017 года компания добыла 8,57 млн т нефти и газового конденсата.

Сейчас в совет директоров ИНК входят пять человек — ее основной владелец Николай Буйнов (председатель совета), гендиректор компании Марина Седых, а также Наталья Ханжонкова, Александр Бадилин и Ольга Высоцкая.

Донской пришел в Министерство природных ресурсов в 2005 году, а с 2012 года по май 2018 год возглавлял его. До этого Донской работал в ЛУКОЙЛе, «Зарубежнефти», Минэнерго, а также финансовым брокером в частных компаниях. В конце июня РБК писал, что премьер Дмитрий Медведев внес кандидатуру Донского на пост гендиректора «Росгеологии», а нынешний гендиректор компании Роман Панов должен был возглавить ее совет директоров.

Но соответствующее распоряжение правительства, как утверждал представитель «Росгеологии» Антон Сергеев, так и не было выпущено. В итоге Панов сохранил свой пост и с ним может быть заключен новый контракт на пять лет, писала газета «Коммерсантъ».