Глава «Северстали» назвал ключевое условие восстановления спроса на сталь

Спрос на сталь в России сможет начать восстанавливаться при снижении ключевой ставки до 12%, считают в «Северстали». Из-за роста импорта компания не исключает, что обратится за антидемпинговыми мерами защиты на внутреннем рынке

Фото: Ярослав Беляев / ТАСС

Восстановление спроса на сталь в России возможно при снижении ключевой ставки до уровня 12%. Такой прогноз озвучил журналистам гендиректор «Северстали» Александр Шевелев, передает корреспондент РБК. Текущая ставка продолжает оказывать давление на деловую активность и спрос. При этом на рынке нарастает конкуренция со стороны импорта — в частности, из Казахстана и Китая. В таких условиях компания анализирует возможности обращения к антидемпинговым мерам для стабилизации ситуации.

По словам Шевелева, наиболее резкое падение спроса зафиксировано в машиностроении — порядка 25%, и в энергетике. В строительстве потребление стали снизилось на 13%. По итогам первого полугодия производство стали в России может сократиться на 15%, а по итогам года — на 12% с учетом эффекта низкой базы третьего—четвертого квартала 2024-го, когда потребление начало свое падение. «Мы считаем, что в ситуации, когда ключевая ставка достигнет значения примерно 12%, с определенным лагом, от полугода до года, мы сможем увидеть восстановление спроса», — отметил Шевелев. Пока же, по его словам, действующая ставка продолжает оказывать сдерживающее влияние на инвестиционную активность в экономике.

По оценке «Северстали», в 2025 году объем внутреннего потребления стали составит 38,5–39 млн т при совокупных производственных мощностях отрасли в 76 млн т. «Понимаете, какой уровень недопотребления? Это больше, чем потребляет целая отрасль машиностроения — 5–6 млн т», — пояснил Шевелев.

Часть избыточного металла уходит на экспорт — несмотря на существенное падение маржинальности, производители, прежде всего вертикально-интегрированные, имеют возможность продавать продукцию на экспорт со своими издержками. Среди ключевых направлений поставок — Азия, Северная Африка и страны СНГ.

На сегодняшний день сохраняются риски роста конкуренции на внешних рынках в результате политики пошлин, проводимой в США. Потенциал снижения экспортной маржи есть, говорит независимый промышленный эксперт Максим Худалов, но он невелик. В прошлые годы ситуацию стабилизировал низкий курс рубля — однако в нынешней ситуации есть риск повторения угольного сценария в металлургии, отмечает он.

«У ограниченного количества металлургов сегодня имеется возможность экономически оправданно продавать на экспорт, поэтому явно будет снижение производства у большинства», — резюмировал Шевелев. По его словам, часть мощностей будут остановлены или недозагружены, какие-то агрегаты не выйдут из ремонтов. При этом «Северсталь» сохраняет прогноз производства на уровне 11 млн т стали в этом году и снижать выпуск не планирует. «Мы продаем на экспорт не потому что хотим поддержать мощности, а потому что видим возможность заработать», — сказал он. В планах компании сосредоточиться на более сложных и премиальных продуктах и продавать «в нише» как на внутреннем рынке, так и на внешних — однако пока на экспорт идут преимущественно горячекатаный рулон и слябы.

Дополнительное давление на российский рынок создает рост импорта. По словам Шевелева, наибольший объем поставок идет из Казахстана и Китая. При этом половина китайского импорта — в основном продукция, производство которой в России недостаточно (нержавеющая сталь, крепеж, посуда). Основное давление от конкуренции приходится на регионы, где у Китая есть логистическое преимущество, — на Дальнем Востоке и в Сибири.

В январе—мае 2025-го импорт железа, стали и изделий из них из Китая в Россию вырос до $1,63 млрд (+16%). В мае отгрузки выросли почти на 22%, до $355,44 млн. По итогам 2024-го рост импорта китайский стали, железа и изделий из них к 2023 году составил 1,3%.

«Мы не исключаем инициацию антидемпинговых мер для стабилизации рынка. Сейчас мы активно анализируем ситуацию и пытаемся понять, какие рычаги можем использовать. Наша система устроена не так, как в других странах, как в Америке, где захотели и хоть с завтрашнего дня ввели любую пошлину. Мы анализируем и, возможно, постараемся прибегнуть к этим мерам. Но пока не прибегаем», — отметил глава «Северстали».

В ближайший год избыток китайской стали будет «кошмаром мировых сталелитейщиков», но долгосрочно в течение пары лет он сойдет на нет в результате прекращения поддержки убыточных стальных компаний в Китае, считает Худалов. По его оценкам, в течение нескольких лет избыток стали на рынке должен сократиться.

Шевелев также прокомментировал вопрос корректировки акциза на жидкую сталь. Он отметил, что введенный в 2022 году налог стал формой сбора сверхдоходов — при том что таких доходов в отрасли уже нет. «Очевидно, это несколько иезуитская форма дополнительного сбора. Если ее нельзя отменить, давайте хотя бы сделаем ее адекватной и справедливой», — заявил он.

Акциз на жидкую сталь, из которой традиционно производят металлопродукцию, действует в России с 1 января 2022 года. Он был введен для изъятия сверхдоходов отрасли в случае резкого роста цен. Ставка акциза находится на уровне 2,7% от среднемесячной экспортной цены сляба (металлургического полуфабриката) в морских портах на юге России, но обнуляется при цене на сляб менее 30 тыс. руб. за тонну.

«Мы считаем справедливым при расчете использовать установленную в 2022 году цену отсечки с учетом накопленной за четыре года инфляции и обеспечить ее индексацию в дальнейшем — это около 43 тыс. руб. за тонну», — пояснил Шевелев предложения о корректировке, добавив, что компания не «питает больших иллюзий» насчет изменений и активных обсуждений в настоящее время не ведется. При этом, если решение будет принято, оно может заработать с января 2026-го.