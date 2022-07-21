Производители Jim Beam, Macallan и Сourvoisier продадут бизнес в России

Совместное предприятие Beam Suntory и Edrington продадут местному руководству. Среди его брендов — Macallan, Сourvoisier, Brugal и другие

Фото: Luke Sharrett / Getty Images

Компании Beam Suntory и Edrington продадут совместный российский бизнес Maxxium Russia местному руководству. Maxxium Russia выпускает бурбон Jim Beam, виски Macallan и The Famous Grouse, а также текилу Sauza.

«Мы решили, что лучший способ уйти с рынка — это продать совместное предприятие в России местному руководству, и мы желаем нашим уважаемым бывшим коллегам всего наилучшего в будущем развитии компании», — говорится в сообщении Beam Suntory.

Поставки продукции в Россию компания приостановила еще в начале марта. Как отметили в Beam Suntory, на фоне событий на Украине она пересмотрела подход к ведению бизнеса в России.

«Поставки Beam Suntory не будут возобновлены, поскольку мы продолжаем соблюдать действующее законодательство, включая международные санкции», — отметили в компании.

В России Maxxium Russia представлена двумя компаниями — АО «Денвью Лимимитэд» и ООО «Максиум Рус». В 2020 году в первой компании работали 256 человек, во второй — 21, сообщается на сайте СП.

Среди брендов Maxxium Russia — виски Macallan, The Famous Grouse, Highland Park, Auchentoshan Naked Grouse, бурбон Jim Beam и Maker’s Mark, коньяк Сourvoisier, джин Sipsmith, ром Brugal и текила Sauza.

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С конца февраля об уходе или временном прекращении бизнеса в России объявили свыше 1 тыс. иностранных компаний, подсчитали в Йельской школе менеджмента. Среди производителей алкоголя работу приостановила американская Brown-Forman (виски Jack Daniels и водка Finlandia). А британская Diageo в конце июня сообщила, что полностью уйдет из страны. Ей принадлежат такие бренды, как Johnnie Walker, White Horse, Captain Morgan, Guinness, Smirnoff и Baileys.