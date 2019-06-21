В крупнейшей трубной компании России сменился гендиректор

Совет директоров крупнейшей в России трубной компании ТМК Дмитрия Пумпянского назначил новым гендиректором Игоря Корытько. Его предшественник Александр Ширяев руководил компанией более десяти лет

Игорь Корытько (Фото: tmk-group.ru)

Совет директоров Трубной металлургической компании Дмитрия Пумпянского (занимает 46-ю строчку в рейтинге Forbes с состоянием $2,2 млрд), крупнейшего в России производителя труб, на заседании в пятницу избрал нового гендиректора, говорится в сообщении компании. Им стал Игорь Корытько, занимавший должность заместителя генерального директора по управлению эффективностью.

Его предшественник Александр Ширяев, возглавлявший ТМК с ноября 2008 года, останется в совете директоров. Два источника, близких к ТМК, сказали РБК, что эта ротация — неожиданное решение, потому что Корытько работает в компании меньше года.

Корытько начал работать в ТМК в августе 2018 года и был назначен ответственным за вопросы цифровой трансформации бизнеса, говорится в сообщении компании. До прихода в ТМК 45-летний Корытько работал в «Мечеле» Игоря Зюзина и его дочерних предприятиях, а также на металлургическом заводе «Петросталь», производящем машиностроительный прокат.

«За годы работы Ширяева на посту генерального директора компания стала международным и одним из крупнейших в мире производителей стальных труб. Уверен, что новый гендиректор продолжит реализацию стратегических инициатив ТМК, включая цифровую трансформацию бизнеса, что позволит компании усилить свои конкурентные позиции», — отметил Пумпянский (его слова приводятся в сообщении).