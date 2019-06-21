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Union Pacific $200 (+20,03%) прогноз Deutsche Bank к 25.04.20
Золото $1 450 (+3,18%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 30.06.19
Лукойл ₽6 972 (+31,05%) прогноз Велес Капитал к 30.05.20
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X5 Retail Group доставит посылки с изделиями народного промысла

Крупнейший российский ретейлер X5 Retail Group (торговые сети «Пятерочка», Перекресток», «Карусель») договорилась о сотрудничестве с «Ярмаркой Мастеров», маркетплейсом с товарами от самозанятых мастеров. Об этом РБК рассказали представители сторон.

«Ярмарка Мастеров» основана в 2006 году и является онлайн-платформой для покупки и продажи авторских работ в России, Украине, Белоруссии, Казахстане и странах СНГ. По данным самой площадки, на ней представлены более 2,5 млн изделий предпринимателей и самозанятых мастеров. Учредителями ООО «Ливимастер», управляющим маркетплейсом, ЕГРЮЛ называет Дениса Кочергина и Сергеем Чкеркасовым. В 2017 году выручка по РСБУ ООО «Ливимастер», согласно данным базе СПАРК, составила 152,4 млн руб., прибыль от основной деятельности — 79 млн руб., чистая прибыль — 63 млн руб.

Соглашение между дочерней структурой ретейлера — X5 ОМНИ — и маркетплейсом позволит доставлять товары от индивидуального предпринимателя к покупателю через логистическую инфраструктуру ретейлера, пояснил представитель X5 Retail Group. Для того чтобы отправить товар, предпринимателю нужно будет отнести его в ближайший магазин группы, в которой есть постамат или пункт выдачи заказов. Оттуда компания отправит его в магазин, ближайший к покупателю. Услуга будет платной, тариф будет зависеть от удаленности торговых точек, срочности и дополнительных услуг, рассказали в компании.

X5 Retail Group начала развивать инфраструктуру для доставки товаров из интернет-магазинов и маркетплейсов год назад. Для этого было создано специальное подразделение X5 ОМНИ. Проект по развитию сети постаматов и пунктов выдачи заказов в магазинах ретейлера стартовал в августе 2018 года. На данный момент такие пункты есть уже в 2,6 тыс. точках в 57 регионах. Всего по состоянию на 31 марта 2019 года под управлением X5 Retail Group находились 14,8 тыс. магазинов. Сейчас у ретейлера есть договоренности по развитию постаматов и пунктов выдачи заказов с Ozon, Совкомбанком и китайской Ucharm. К концу 2020 года планируется сделать услугу отправлений доступной в большинстве магазинов Х5.

X5 Retail Group — крупнейший ретейлер в России по размеру выручки. В 2018 году она выросла на 18,5%, превысив 1,5 трлн руб. Чистая прибыль группы в прошлом году снизилась на 8,8%, до 28,6 млрд руб.

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