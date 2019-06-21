В совет директоров «Росгеологии» войдет главный геолог «Роснефти»

В совет директоров «Росгеологии» впервые выдвинули представителя «Роснефти». Правительство критиковало подрядчика из-за невыполнения долгосрочной стратегии, в частности по уровню выручки от заказов крупных нефтегазовых компаний

Андрей Лазеев (Фото: angi.ru)

В совет директоров «Росгеологии», который изберут на собрании акционеров 28 июня, может впервые войти топ-менеджер «Роснефти». Об этом РБК рассказали два федеральных чиновника.

По словам обоих источников, в совет номинирован вице-президент и главный геолог «Роснефти» Андрей Лазеев. «Ввести в состав совета директоров госкомпании, курирующей геологоразведку, топ-менеджера из «Роснефти» предложил лично [гендиректор «Росгеологии»] Сергей Горьков с целью добиться синергии в работе компаний», — сказал один из них. Об объединении компаний речь не идет, но «Роснефть» в перспективе может увеличить число заказов у предприятий «Росгеологии», добавил федеральный чиновник.

В составе действующего совета директоров компании уже есть представитель одного из крупных заказчиков «Росгеологии» — член правления и глава службы безопасности «Газпрома» Сергей Хомяков. Он сохранит место и в новом составе совета, утверждают оба собеседника РБК.

Выручка «Росгеологии» в 2018 году осталась на уровне предыдущего года — 34 млрд руб., это произошло из-за сокращения объемов госзаказа и отказа нефтяных компаний от сейсморазведки на шельфе, говорил журналистам в январе тогдашний глава компании Роман Панов. А вице-премьер, председатель совета директоров «Росгеологии» Алексей Гордеев указывал, что компания не выполняет показателей, предусмотренных ее долгосрочной стратегией развития, в частности по уровню выручки, рентабельности по доналоговой прибыли (EBITDA) и чистой прибыли, а также по доле рынка геологоразведочных работ. Присутствие в совете директоров «Росгеологии» топ-менеджеров сразу двух крупных нефтегазовых госкомпаний может усилить число их заказов. Горьков, возглавивший компанию в апреле 2019 года, отмечал, что основой ее новой стратегии помимо исполнения госконтрактов станет как раз усиление партнерства с крупными недропользователями и предоставление сервисных услуг.

Глава Минприроды (курирует «Росгеологию») Дмитрий Кобылкин в интервью РБК, опубликованном 6 июня, также обращал внимание на то, что российские компании недозагружены заказами нефтяных и газовых холдингов. «Можно заняться морской сейсморазведкой. Наши компании «Совкомфлот» и «Росгеология», у которых суда ледового класса не загружены, вынуждены делать сейсморазведку в Тихом океане, в других странах. Почему мы не можем это сделать у себя в Арктике?» — указывал он.