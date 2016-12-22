Метрополитен предложил работу попадающим под сокращение сотрудникам ВЭБа

Московский метрополитен направил письмо в ВЭБ с предложением трудоустроить сотрудников, которые могут попасть под сокращение. Такие письма были направлены еще в 20 компаний, уточнили в метрополитене

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Московский метрополитен предложил ВЭБу содействие в трудоустройстве работников банка в случае их сокращения на должности билетных кассиров в подземке. Предложение содержится в письме начальника службы доходов метрополитена Сергея Панюшкина в адрес директора управления подбора и адаптации персонала ВЭБа Виктории Никольской, копия которого имеется в распоряжении РБК. Письмо было направлено 6 июня, на штампе ВЭБа о приеме корреспонденции — 9 июня.

В документе указано, что Московский метрополитен набирает работников на должность кассира в связи с проведением чемпионата мира по футболу. В письме описываются преимущества работы кассиром: гибкий график работы, стабильная зарплата, бесплатный проезд на электричках в пределах Московской области.

«В случае принятия во Внешэкономбанке организационно-штатных мероприятий прошу вас предлагать сотрудникам обращаться в Московский метрополитен для дальнейшего решения вопроса о трудоустройстве на должность кассира билетного», — отмечается в письме Панюшкина.

В ВЭБе отказались от комментариев. Источник в метрополитене подтвердил отправление письма в ВЭБ, добавив, что сотрудники набираются на новые станции метро.

В пресс-службе метрополитена уточнили, что отправляли такие письма не только в ВЭБ, а «адресно работали более чем с 20 компаниями».

«В период рекрутинга мы не ограничивались традиционными инструментами. Службы метрополитена проводили веерную рассылку писем в адрес кадровых служб крупных компаний. Мы просили проинформировать сотрудников этих организаций и работников их дочерних обществ, по разным причинам покидающих занимаемые должности, о возможности трудоустройства в метрополитене. Мы подразумевали, что сотрудники с аналогичным или схожим функционалом могли бы принять участие в подготовке к чемпионату мира и приему зарубежных гостей, устроиться на работу в ведущее транспортное предприятие столицы. У нас действительно хорошие условия труда, дружный и радеющий за свое дело коллектив», — заключили в пресс-службе метрополитена.

Зарплата билетного кассира в московском метро начинается от 28 тыс. руб., от 33 тыс. руб. — для кандидатов со знанием английского языка, следует из данных с сайта метро.

Ранее РБК сообщал о том, что руководство ВЭБа намерено сократить почти половину штата. Согласно последней квартальной отчетности Внешэкономбанка, средняя численность работников госкорпорации за 2017 год составляла 1795 человек. Таким образом, речь может идти о сокращении 700–​900 человек.​