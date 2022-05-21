NYT сообщила о планах богатейшего украинца продать строящуюся суперъяхту

Ринат Ахметов подписал контракт на строительство яхты в 2018 году, но теперь рассчитывает продать ее. Длина судна — 145 м; по завершении строительства оно войдет в десятку крупнейших. Его стоимость, по оценкам, составляет $500 млн

Ринат Ахметов (Фото: Николай Лазаренко / ТАСС)

Богатейший бизнесмен Украины Ринат Ахметов намерен продать суперъяхту Luminance, которая строится в Германии по его заказу, сообщает The New York Times.

В компании System Capital Management, которая объединяет главные активы бизнесмена, заявили, что Ахметов рассматривает возможность продажи судна до завершения его строительства.

NYT отмечает, что пока непонятно, как Ахметов может расторгнуть контракт или продать все еще строящуюся яхту. По словам собеседника издания, который работает над проектом Luminance, лучшее время для продажи — за день до спуска на воду. По оценке отраслевого портала Boat International, строительство судна завершится в 2023 году.

Со слов директора по международным отношениям System Capital Management Джока Мендозы-Вилсона, Ахметов подписал контракт на строительство яхты в 2018 году. Работы продолжались и после начала российской военной операции на Украине, сообщил источник газеты. По его словам, родственники бизнесмена ездили в Западную Европу, чтобы обсудить детали строительства; сам Ахметов во время боевых действий находился на территории Украины.

Luminance строится на немецкой верфи Lürssen в Бремене. Как отмечает NYT, по завершении строительства судно может войти в число 10 крупнейших суперъяхт в мире. Длина яхты — 145 м, портал SuperYachtFan оценивает ее стоимость в $500 млн.

По данным рейтинга Forbes, который обновляется в реальном времени, состояние Ахметова оценивается в $4,9 млрд. В апреле бизнесмен пообещал помочь в восстановлении Мариуполя, назвав ситуацию в городе «мировой трагедией и мировым примером героизма». Ахметов подчеркнул, что для него Мариуполь был и всегда будет украинским городом.

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Ахметову принадлежит группа «Метинвест», она владеет металлургическим заводом «Азовсталь» и Металлокомбинатом имени Ильича в Мариуполе. В апреле компания сообщила, что Украина потеряла 30–40% металлургических мощностей, ее предприятия не будут работать на подконтрольных России территориях Украины.