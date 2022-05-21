Глава «Ростеха» за год заработал 632 млн руб.

Декларируемый доход его жены Екатерины Игнатовой составил 6,8 млрд руб. При этом в прошлом году оба они отчитались о приблизительно одинаковых доходах: 323,7 млн у Чемезова и 459,3 млн — у супруги

Сергей Чемезов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в 2021 году заработал 632,2 млн руб., следует из декларации, опубликованной на сайте госкорпорации.

Согласно документу, Чемезову принадлежит несколько земельных участков и жилых домов; квартира площадью 385,6 кв. м, а также несколько хозяйственных нежилых помещений.

Доход жены Чемезова Екатерины Игнатовой за прошлый год составил 6,8 млрд руб. В ее собственности — четыре участка, три жилых дома площадью более 3000 кв. м, две квартиры и несколько гаражей и нежилых помещений.

Чете принадлежит несколько автомобилей: ГАЗ-13 «Чайка», ЗАЗ-965А «Запорожец», LADA Vesta Sport, ЗИС-110Б, ГАЗ-69-68, ЗИЛ-410470, KIA Opirus (машины Чемезова) и Mitsubishi L200, ГАЗ М21, Chevrolet Tahoe, Mercedes-Benz GL500 4MATIC и Land Rover Range Rover Sport (его жены). Чемезов — владелец мотоцикла Harley-Davidson и катера «Лидер-11».

В 2020 году глава «Ростеха» задекларировал доходы в 323,7 млн руб. — почти в два раза меньше, чем теперь. Заработок Игнатовой в том же году составил 459,3 млн руб.

В декларации перечислены доходы других сотрудников «Ростеха». Среди них больше всего заработали управляющий директор Владимир Литвин (146 млн руб.), индустриальный директор Анатолий Сердюков (137,7 млн руб.), первый заместитель гендиректора Владимир Артяков (176 млн руб.), заместители Николай Волобуев (140 млн руб.), Дмитрий Леликов (127,4 млн руб.), Александр Назаров (114 млн руб.), Игорь Завьялов (107,3 млн руб.) и Максим Выборных (104,6 млн руб.), исполнительный директор Олег Евтушенко (115 млн руб.), зампред научно-технического совета Александр Каширин (107,3 млн руб.), управляющий директор Елена Сиэрра (100 млн руб.),