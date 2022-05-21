Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииESG-индекс
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Новая экономика
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
ESG-индекс
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 60,9 (-4,04) Инвестиции, 20 мая, 16:59
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 58,89 (-3,52) Инвестиции, 20 мая, 16:59
Суперматчи за серебро и за вылет. Интриги заключительного тура РПЛ Спорт, 00:40
Пентагон опроверг наличие у США планов по уничтожению Черноморского флота Политика, 00:30
В Латвии прошло шествие против «советского наследия» Политика, 00:09
Глава «Ростеха» за год заработал 632 млн руб. Бизнес, 00:07
Минторг США отозвал экспортные привилегии у авиакомпании «Россия» Бизнес, 00:03
Кремниевые брахманы: о чем молчат истории успеха индийских миллиардеров Pro, 00:00
Больше всех среди деятелей культуры заработали Спиваков, Бутман и Бабкина Общество, 20 мая, 23:29
Возле аэропорта Женевы загорелся строящийся центр для беженцев Общество, 20 мая, 23:25
Минобороны показало видео выхода украинских военных с «Азовстали» Политика, 20 мая, 23:05
Берлускони предложил ЕС убедить Киев принять условия России о мире Политика, 20 мая, 22:44
Как маркировка продуктов позволит выбирать здоровое питание Партнерский проект, 20 мая, 22:42
Кабмин предписал Сбербанку не выплачивать дивиденды по итогам 2021 года Финансы, 20 мая, 22:41
Военная операция на Украине. Главное Политика, 20 мая, 22:04
Шойгу доложил Путину о полном «освобождении» Мариуполя Политика, 20 мая, 21:59
Бизнес ,  
0 

Глава «Ростеха» за год заработал 632 млн руб.

Декларируемый доход его жены Екатерины Игнатовой составил 6,8 млрд руб. При этом в прошлом году оба они отчитались о приблизительно одинаковых доходах: 323,7 млн у Чемезова и 459,3 млн — у супруги
Сергей Чемезов
Сергей Чемезов (Фото: Михаил Климентьев / ТАСС)

Гендиректор «Ростеха» Сергей Чемезов в 2021 году заработал 632,2 млн руб., следует из декларации, опубликованной на сайте госкорпорации.

Согласно документу, Чемезову принадлежит несколько земельных участков и жилых домов; квартира площадью 385,6 кв. м, а также несколько хозяйственных нежилых помещений.

Доход жены Чемезова Екатерины Игнатовой за прошлый год составил 6,8 млрд руб. В ее собственности — четыре участка, три жилых дома площадью более 3000 кв. м, две квартиры и несколько гаражей и нежилых помещений.

Чете принадлежит несколько автомобилей: ГАЗ-13 «Чайка», ЗАЗ-965А «Запорожец», LADA Vesta Sport, ЗИС-110Б, ГАЗ-69-68, ЗИЛ-410470, KIA Opirus (машины Чемезова) и Mitsubishi L200, ГАЗ М21, Chevrolet Tahoe, Mercedes-Benz GL500 4MATIC и Land Rover Range Rover Sport (его жены). Чемезов — владелец мотоцикла Harley-Davidson и катера «Лидер-11».

В 2020 году глава «Ростеха» задекларировал доходы в 323,7 млн руб. — почти в два раза меньше, чем теперь. Заработок Игнатовой в том же году составил 459,3 млн руб.

«Ростех» попросил передать ему пакет государства в «Ростелекоме»
Бизнес
Фото:Екатерина Кузьмина / РБК

В декларации перечислены доходы других сотрудников «Ростеха». Среди них больше всего заработали управляющий директор Владимир Литвин (146 млн руб.), индустриальный директор Анатолий Сердюков (137,7 млн руб.), первый заместитель гендиректора Владимир Артяков (176 млн руб.), заместители Николай Волобуев (140 млн руб.), Дмитрий Леликов (127,4 млн руб.), Александр Назаров (114 млн руб.), Игорь Завьялов (107,3 млн руб.) и Максим Выборных (104,6 млн руб.), исполнительный директор Олег Евтушенко (115 млн руб.), зампред научно-технического совета Александр Каширин (107,3 млн руб.), управляющий директор Елена Сиэрра (100 млн руб.),

Читайте на РБК Pro
Pro
Фото: Spencer Platt / Getty Images 40% в год — уже норма: как живет Аргентина в условиях рекордной инфляции
Статьи
Pro
Фото: Moises Ribeiro / Pexels Суши без лосося: какие продукты скоро окажутся в дефиците в ресторанах
Статьи
Pro
Когда щедрость работодателя к выплатам премий заинтересует ФНС — кейсы
Кейсы
Pro
Фото: Shutterstock Alibaba торгуется по рекордно низкой цене. Стоит ли покупать
Статьи
Pro
Фото: Hulki Okan Tabak / Unsplash Как изменились условия покупки ВНЖ за границей из-за санкций: обзор
Статьи
Pro
Фото: Andyfang / Twitter Сооснователь DoorDash: отличной идеи недостаточно для создания бизнеса
Статьи
Pro
Фото: МИФ Почему Kraft Heinz провалила реструктуризацию: отвечает Джон Коттер
Статьи
Pro
Какие активы выиграют и проиграют от укрепления рубля
Статьи
Материалы к статье
Авторы
Теги
Евгения Воропаева Евгения Воропаева
Сергей Чемезов Ростех декларации о доходах
Материалы по теме
«Рыбный магнат» снова стал богатейшим человеком в российской власти
Политика
Самым богатым чиновником Кремля стал главный переговорщик с Украиной
Политика
Самый богатый министр правительства заработал за год 705 млн руб.
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2022. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter