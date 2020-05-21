Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Здоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Здоровье
Индустрия 4.0
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 мая
USD ЦБ: 72,34 (-0,05) Quote, 20 мая, 12:59
Курс евро на 21 мая
EUR ЦБ: 79,18 (+0,01) Quote, 20 мая, 12:59
Apple выпустила обновление с функцией отслеживания контактов больных Бизнес, 03:51 Трамп пообещал прекратить принимать препарат гидроксихлорохин Политика, 03:17 Элитный спорткар протаранил три автомобиля на северо-западе Москвы Общество, 02:45 Основатель сети секс-шопов из-за кризиса решил продать 35 магазинов Бизнес, 02:32 Войска ПНС Ливии отказались от перемирия с армией Хафтара Политика, 01:48 США заблокировали в Совбезе ООН российский проект заявления по Венесуэле Политика, 01:37 Лавров поздравил Шойгу с 65-летием Политика, 01:03 Вильфанд сообщил о возвращении в Москву апрельской погоды Общество, 00:52 В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса в мире Общество, 00:49 В Москве скончались еще 68 пациентов с коронавирусом Общество, 00:38 МЧС предупредило о мокром снеге в Москве и области Общество, 00:35 Итальянка выиграла в лотерею картину Пикассо стоимостью €1 млн Общество, 00:31 В Чечне запретили передвижение в дни празднования Ураза-байрам Общество, 00:12 Аналитики оценили влияние карантина на потребление мяса в России Бизнес, 00:04
Пандемия коронавируса ,  
0 

Основатель сети секс-шопов из-за кризиса решил продать 35 магазинов

Возросший спор на товары для взрослых не компенсировал потери, связанные с арендой

Основатель сети секс-щопов «Розовый кролик» Максимилиан Лапин принял решение выставить на продажу 35 магазинов в Санкт-Петербурге, Москве и в Крыму. Как сообщает РБК-Петербург, такое решение он объяснил убытками, связанными с закрытием торговых точек во время режима самоизоляции.

Он объяснил, что отсутствие скидок со стороны арендодателей привело к тому, что убытки составили несколько десятков миллионов рублей. Эти потери не удалось компенсировать в том числе за счет реализации товаров на взрослых через интернет, спрос на которые за последний месяц вырос.

Лапин рассчитывает выручить за магазины около ₽278 млн и вложить эти деньги в развитие других проектов.

Комментируя РБК ситуацию с «Розовым кроликом», управляющий партнер сети магазинов «Он и она» Александр Фалюскин сообщил, что снижение выручки существенное, хотя у его компании функционируют две трети магазинов, реализующих в том числе предметы личной и интимной гигиены.

«Если говорить о «Розовом кролике», то большинство их магазинов размещаются в торговых центрах. 95 процентов наших магазинов – это стрит ретейл. В стрит ретейле образ собственника другой. С ними достаточно комфортно вести переговоры», сказал Фалюскин.

РБК направил запрос в сеть магазинов «Точка любви».

Авторы: Артем Филипенок, Любовь Порываева
Теги: коронавирус
Материалы по теме
В ВОЗ предупредили о второй волне пандемии коронавируса в мире
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2020. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter