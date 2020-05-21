Основатель сети секс-шопов из-за кризиса решил продать 35 магазинов

Возросший спор на товары для взрослых не компенсировал потери, связанные с арендой

Основатель сети секс-щопов «Розовый кролик» Максимилиан Лапин принял решение выставить на продажу 35 магазинов в Санкт-Петербурге, Москве и в Крыму. Как сообщает РБК-Петербург, такое решение он объяснил убытками, связанными с закрытием торговых точек во время режима самоизоляции.

Он объяснил, что отсутствие скидок со стороны арендодателей привело к тому, что убытки составили несколько десятков миллионов рублей. Эти потери не удалось компенсировать в том числе за счет реализации товаров на взрослых через интернет, спрос на которые за последний месяц вырос.

Лапин рассчитывает выручить за магазины около ₽278 млн и вложить эти деньги в развитие других проектов.

Комментируя РБК ситуацию с «Розовым кроликом», управляющий партнер сети магазинов «Он и она» Александр Фалюскин сообщил, что снижение выручки существенное, хотя у его компании функционируют две трети магазинов, реализующих в том числе предметы личной и интимной гигиены.

«Если говорить о «Розовом кролике», то большинство их магазинов размещаются в торговых центрах. 95 процентов наших магазинов – это стрит ретейл. В стрит ретейле образ собственника другой. С ними достаточно комфортно вести переговоры», сказал Фалюскин.

РБК направил запрос в сеть магазинов «Точка любви».