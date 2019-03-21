Власти ответили на сообщения о снятии запрета на ввоз скота из ЕС

Власти ответили на сообщения о снятии запрета на ввоз скота из ЕС

Россельхознадзор снял ограничения 2012 года на поставку свиней, крупного и мелкого рогатого скота из ЕС. Однако ввозить их в Россию все равно нельзя, так как на них распространяется действие контрсанкций и других ограничений

Фото: Fabian Sommer / DPA / ТАСС

Россельхознадзор разъяснил свою позицию относительно ввоза в Россию свиней, крупного и мелкого рогатого скота с территории стран Евросоюза после публикаций в СМИ. Комментарий ведомства поступил в распоряжение РБК.

В сообщении Россельхознадзора говорится, что 20 марта 2019 года было отменено действие выпущенного в марте 2012 года указания № ФС-ЕН-7/2793, которым были введены ограничения в отношении поставок в Россию из стран ЕС крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней в связи с нарушением требований сертификации.

Однако эти меры «не распространяются на иные запреты в отношении ввоза живых животных из ЕС, введенные, к примеру, по причине неблагополучных эпизоотических ситуаций на территории стран ꟷ членов ЕС», подчеркнули в ведомстве.

Приказ № ФС-НВ-7/7023 за подписью замглавы ведомства Николая Власова, отменяющий ограничения на поставку свиней, крупного и мелкого рогатого скота из ЕС, был опубликован на сайте федеральной службы ранее 21 марта, однако сейчас по данной ссылке не доступен (документ есть у РБК).

Приказ разрешал ввоз свиней и рогатого скота из стран ЕС на территорию России при соблюдении двух обязательных условий: отгрузка животных должна производиться под контролем российского ветеринара, а их ввоз должен идти только через пункты, которые определит Россельхознадзор.