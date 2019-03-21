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Власти ответили на сообщения о снятии запрета на ввоз скота из ЕС
Россельхознадзор снял ограничения 2012 года на поставку свиней, крупного и мелкого рогатого скота из ЕС. Однако ввозить их в Россию все равно нельзя, так как на них распространяется действие контрсанкций и других ограничений
Фото: Fabian Sommer / DPA / ТАСС

Россельхознадзор разъяснил свою позицию относительно ввоза в Россию свиней, крупного и мелкого рогатого скота с территории стран Евросоюза после публикаций в СМИ. Комментарий ведомства поступил в распоряжение РБК.

В сообщении Россельхознадзора говорится, что 20 марта 2019 года было отменено действие выпущенного в марте 2012 года указания № ФС-ЕН-7/2793, которым были введены ограничения в отношении поставок в Россию из стран ЕС крупного и мелкого рогатого скота, а также свиней в связи с нарушением требований сертификации.

Однако эти меры «не распространяются на иные запреты в отношении ввоза живых животных из ЕС, введенные, к примеру, по причине неблагополучных эпизоотических ситуаций на территории стран ꟷ членов ЕС», подчеркнули в ведомстве.

Приказ № ФС-НВ-7/7023 за подписью замглавы ведомства Николая Власова, отменяющий ограничения на поставку свиней, крупного и мелкого рогатого скота из ЕС, был опубликован на сайте федеральной службы ранее 21 марта, однако сейчас по данной ссылке не доступен (документ есть у РБК).

Приказ разрешал ввоз свиней и рогатого скота из стран ЕС на территорию России при соблюдении двух обязательных условий: отгрузка животных должна производиться под контролем российского ветеринара, а их ввоз должен идти только через пункты, которые определит Россельхознадзор.

После публикации этого сообщения новости о снятии запрета на поставки крупного и мелкого рогатого скота из стран ЕС СМИ сообщали, что в России сняли запрет на ввоз европейского скота. Однако на ввоз свинины, мяса крупного и мелкого рогатого скота распространяется продовольственное эмбарго, наложенное Москвой на ряд товаров из ЕС в качестве ответных мер на западные санкции. В октябре 2017 года оно было расширено постановлением правительства России. Тогда под запрет на ввоз попали живые свиньи (за исключением чистопородных племенных животных), свежие, охлажденные или замороженные пищевые субпродукты крупного и мелкого рогатого скота, свиней, а также животный жир и животное масло.

Действие продуктового эмбарго было продлено президентом России до конца 2019 года.

До российского эмбарго, в 2013 году, стоимость экспорта свинины из стран ЕС в Россию составляла €1,4 млрд. Европейская ассоциация сельскохозяйственных кооперативов Copa-Cogeca жаловалась в мае 2016 года, что производители столкну​лись с самыми низкими ценами на свинину за 11 лет, и призывала Еврокомиссию активизировать усилия по возвращению европейского мяса и овощей на российский рынок.

Авторы: Елена Сухорукова, Наталья Демченко, Андрей Гатинский
Теги: свинина, продовольственное эмбарго, Санкции, контрсанкции
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