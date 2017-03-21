СМИ узнали о договоренности собственников по разделу «Евросети»

«ВымпелКом» и «МегаФон» согласовали условия сделки по «Евросети», в которой обе компании владеют 50-процентными долями, узнали «Ведомости». «МегаФон» выкупит 50% ретейлера, при этом бренд «Евросеть» сохранится

Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС

Собственники «Евросети» договорились о схеме ее раздела, пишет газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники. ​«МегаФон», подтвердили собеседники издания, выкупит у «ВымпелКома» 50% компании и доведет свою долю до 100%. При этом вторая сторона получит две тысячи салонов «Евросети» из имеющихся 4,2 тыс. Кроме того, она выплатит «МегаФону» около 1 млрд руб. в счет долга «Евросети»

По словам одного из источников, сумма сделки составит 1,2 млрд руб.

Одним из условий сделки является сохранение менеджмента «Евросети», уточнил один из собеседников, сокращения персонала в компании не будет и она сохранит свою автономность от «МегаФона». Сделка, добавил источник, должна быть завершена к началу 2018 года.

Как рассказал один из источников газеты, общий долг «Евросети» в настоящее время составляет около 9 млрд руб.

Представитель «МегаФона» сообщил РБК, что новой информации нет. «Мы находимся на этапе переговоров с «ВымпелКомом», — отметил он.

О том, что «ВымпелКом» предложил «МегаФону» разделить «Евросеть», в которой каждая из компаний владеет 50% долей, «Ведомости» писали в ноябре 2016 года. Причиной раздела «Евросети» тогда назвали разные источники дохода: основной заработок ей дает торговля телефонами, тогда как операторы рассчитывают на продажу контрактов с абонентами.

При этом речь шла о ликвидации бренда «Евросеть» после сделки. Однако президент «Евросети» Александр Малис заявил, что информация о ликвидации компании не соответствует действительности. «Могу сказать, что «Ведомости» тоже могут прекратить существование в следующем году и планета Земля может прекратить существование в будущем году. Мы работаем и собираемся работать, несмотря на этот бред, который мы сегодня прочитали в прессе», — сказал тогда он.

«ВымпелКом» купил 49,9% «Евросети» за $226 млн в 2008 году у Александра Мамута, а тот — 100% у основателя, Евгения Чичваркина. В декабре 2012 года Мамут продал оставшееся за $1,07 млрд: 0,1% купил «ВымпелКом», по 25% — «МегаФон» и Garsdale Алишера Усманова с партнерами. Доля Garsdale перешла «МегаФону» в июле 2014 года.​