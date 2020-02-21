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Росимущество продало владеющую крупнейшим аудиоархивом фирму «Мелодия»

В аукционе участвовали две компании — «Формакс» и «Студия Союз». Первая предложила за актив 329,6 млн руб., вторая — только начальную стоимость, 320 млн руб.
Фото: Валерий Матыцин / ТАСС

Компания «Формакс» выкупила у Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) 100% акций звукозаписывающей фирмы «Мелодия», основанной в 1964 году. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на итоговый протокол торгов. Эту информацию газете подтвердили первый заместитель гендиректора «Мелодии» Карина Абрамян и гендиректор «Формакса» Валерия Брусникина.

По данным издания, аукцион по продаже, организованный компанией «ВЭБ Капитал», состоялся еще 7 февраля. Кроме «Формакса», который в итоге приобрел «Мелодию» за 329,6 млн руб., на покупку акций фирмы претендовала «Студия Союз», которая предлагала 320 млн руб. (как уточняют «Ведомости», это была начальная стоимость).

Общую стоимость недвижимости «Мелодии» — двух зданий, на Карамышевской набережной в Хорошево-Мневниках и на Тверском бульваре, эксперты, опрошенные изданием, оценивают в 300–350 млн руб., а фонотеку, насчитывающую более 240 тыс. треков, — только в 30–60 млн руб.

Всесоюзная фирма грампластинок «Мелодия» была основана в 1964 году как государственная организация по производству, хранению и распространению звукозаписей. Ее студии звукозаписи находились в Москве, Ленинграде, Тбилиси, Риге, Таллине, Вильнюсе и других городах. «Мелодия» выпускала пластинки в нескольких форматах: миньон, или EP (45 оборотов в минуту), суперминьон (в том числе shellaс, 78 оборотов в минуту), гранд и гигант LP (по 33 и 78 оборотов в минуту). После развала СССР в 1991 году фирма стала творческо-производственным объединением «Мелодия», а позднее унитарным предприятием (ФГУП), в 2017 году 100% акций было передано Росимуществу. С апреля 2011-го «Мелодию» возглавляет гендиректор Российского союза правообладателей (РСП) и член Cовета по вопросам интеллектуальной собственности при Совете Федерации Андрей Кричевский, сменивший на этом посту Андрея Трошина. В качестве основных источников дохода фирмы сегодня называется лицензирование музыки, а также продажа продукции (диски и пластинки).

ООО «Формакс», по данным с сайта Copycollect, выступает агентом Российского авторского общества и Всероссийской организации интеллектуальной собственности. Контрольный пакет акций (75%) принадлежит Михаилу Суконцеву, который выкупил эту долю в «Формаксе» в декабре 2017 года у Валерия Осипова, одного из совладельцев банка «Новый век». Еще 25% акций компании у ООО «Первый цифровой агрегатор» Дмитрия Смирнова.

Автор: Кристина Астафурова
Теги: Росимущество, Мелодия
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