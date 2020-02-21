Суд в Берлине разрешил Tesla вырубить лес под стройку первого в ЕС завода

Высший административный суд Берлина-Бранденбурга окончательно отклонил иск «Зеленой лиги Бранденбурга» и «Ассоциации по ландшафтному управлению и охране видов в Баварии», потребовавших приостановить строительство первого в Европе завода производителя электрокаров Tesla Илона Маска. Об этом сообщается на сайте суда.

Организации считают, что необходимая для строительства вырубка леса угрожает местной природе и может привести к загрязнению водоемов. Ранее немецкий суд наложил временный запрет на строительство завода.

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