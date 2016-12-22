«Роснефти» предрекли убыток в 1 млрд руб. из-за покупки газа у «Газпрома»

В 2018 году компания намерена закупить у «Газпрома» около 5 млрд кубометров газа, продавать который другим потребителям ей придется по более низкой цене

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Компания «Роснефть» заключила с «Газпромом» контракт на покупку 5 млрд кубометров газа, необходимого для исполнения ее обязательств перед потребителями, сообщает газета «Коммерсантъ». Причем, по данным издания, продавать этот газ компания, по условиям заключенных ею с потребителями контрактов, должна будет дешевле, чем купила, что грозит «Роснефти» серьезными потерями.

По оценке заместителя директора Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Василия Тануркова, потери «Роснефти» при перепродаже купленных у «Газпрома» 5 млрд кубометров газа могут составить порядка 1,2 млрд руб.

Впрочем, по словам источников «Коммерсанта» в отрасли, несмотря на такие потери, в целом газовые контракты «Роснефти» останутся для нее прибыльными, а закупать газ на стороне ей выгоднее, чем увеличивать вложения в освоение новых месторождений.

В самой «Роснефти» РБК пояснили, что компания использует для оптимизации своего портфеля и балансировки неравномерности потребления газа «различные возможности», в том числе покупку газа на биржевых торгах и у региональных компаний «Газпрома».

«Операции с третьими сторонами являются абсолютно нормальной практикой, которая позволяет всем сторонам оптимизировать товаротранспортную работу по поставкам газа и, как следствие, повысить эффективность реализации», — пояснили в компании, отметив, что региональные сбытовые компании «Газпрома» сами ежегодно закупают у «Роснефти» порядка 6 млрд кубометров газа.