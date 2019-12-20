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Бизнес ,  
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Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO
«Делимобиль» сперва проведет листинг акций в Нью-Йорке, а затем — на Московской бирже. Для развития бизнеса в Москве и экспансии в регионы и за рубеж компания планирует привлечь до 2021 года $300 млн

Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом. Об этом в интервью Bloomberg заявил глава компании Винченцо Трани.

По его словам, «Делимобиль» планирует не позднее 2021 года продать до 40% компании и привлечь более $300 млн на развитие бизнеса в Москве, а также для расширения в российские регионы и страны СНГ.

Трани отметил, что это решение было принято по итогам встреч с 18 инвесторами в США, которые прошли в начале декабря. Организацией встреч занимались Sberbank CIB и Bank of America Corp., уточнил глава компании. Он отметил, что следующее роуд-шоу может состояться осенью 2020 года.

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«На самом деле мы увеличили планируемый объем привлечения, потому, что мы поняли, что мы можем сделать более интересные проекты и очень хочется строить бизнес-модель, которая не ограничивается Россией», — заявил Трани.

Он отметил, что после выхода на IPO в Нью-Йорке компания планирует провести листинг акций на Московской бирже. В качестве одного из вариантов, который рассматривает «Делимобиль», это публичное размещение бумаг с помощью создания SPV — компании специального назначения, созданной для реализации определенного проекта. Окончательное решение об этом будет принято в ближайшее время, заключил Трани.

О том, что «Делимобиль» планирует провести IPO в конце 2020 года на Мосбирже, Трани заявил «Интерфаксу» в августе. В середине ноября в интервью «Ведомостям» онсообщал, что топ-менеджмент компании изучает различные варианты первичного размещения. «Встречались с Московской биржей, изучали NASDAQ <...> Мы создали pre-IPO board. Ориентируемся на сделку в течение двух — максимум трех лет. Но цель все же два года», — сообщил он.

«По нашему плану на три-пять лет мы планируем привлечь $200–250 млн. Если мы планируем начинать работать в 19 странах и 90 городах, нам нужны эти средства», — добавил Трани.

По итогам 2018 года российский рынок каршеринга увеличился в пять раз и достиг 7 млрд руб. На конец года в России работало 14 каршеринговых компаний. Тройку лидеров рынка составили — «Яндекс.Драйв» (6,5 тыс. автомобилей), «Делимобиль» (6 тыс.) и BelkaСar (4,05 тыс.).

Автор: Михаил Юшков
Теги: «Делимобиль», IPO
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