Второй по величине каршеринг России объявил планы на IPO

«Делимобиль» сперва проведет листинг акций в Нью-Йорке, а затем — на Московской бирже. Для развития бизнеса в Москве и экспансии в регионы и за рубеж компания планирует привлечь до 2021 года $300 млн

Вторая по величине российская каршеринг-компания «Делимобиль» приняла решение провести первичное размещение акций (IPO) на бирже в Нью-Йорке, чтобы финансировать экспансию на территории России и за рубежом. Об этом в интервью Bloomberg заявил глава компании Винченцо Трани.

По его словам, «Делимобиль» планирует не позднее 2021 года продать до 40% компании и привлечь более $300 млн на развитие бизнеса в Москве, а также для расширения в российские регионы и страны СНГ.

Трани отметил, что это решение было принято по итогам встреч с 18 инвесторами в США, которые прошли в начале декабря. Организацией встреч занимались Sberbank CIB и Bank of America Corp., уточнил глава компании. Он отметил, что следующее роуд-шоу может состояться осенью 2020 года.

«На самом деле мы увеличили планируемый объем привлечения, потому, что мы поняли, что мы можем сделать более интересные проекты и очень хочется строить бизнес-модель, которая не ограничивается Россией», — заявил Трани.