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«Роснефть» заявила об искажении реальности из-за слов о добыче «Башнефти»
«Роснефть» отреагировала на вопрос представителя миноритария «Башнефти», который касался объемов добычи нефти компанией и был адресован Владимиру Путину. В корпорации напомнили, что рекомендации по добыче поступают от Минэнерго
Фото: Замир Усманов / ТАСС

Заявления о падающей добыче «Башнефти» «искажают реальность», говорится в пресс-релизе ее основного акционера «Роснефти». Ранее вопрос о снижении добычи «Башнефтью» на форуме «Россия зовет!» был задан Владимиру Путину директор Prosperity Capital Management Александром Бранисом.

В компании подчеркнули, что добычу «Башнефти», как и прочих предприятий корпорации, регулируют в соответствии с рекомендациями Минэнерго, которые, в свою очередь, связаны с обязательствами России в рамках соглашения ОПЕК+.

«Вряд ли падение добычи «Башнефти» можно объяснить обязательствами России в соответствии со сделкой с ОПЕК по сокращению добычи относительно уровня конца 2016 года. Так, с третьего квартала 2016 года сама «Роснефть» увеличила добычу на 1,3%», — сказал Бранис РБК в ответ на публикацию «Роснефти».

В «Роснефти» также заявили, что предыдущий владелец «Башнефти» «выводил в виде дивидендов и иных платежей фактически весь денежный поток «Башнефти» в подконтрольные ему структуры». В компании считают, что автор вопроса о падении добычи директор Prosperity Capital Management Александр Бранис и его структуры «вполне могли бы считаться соучастниками этих действий».

Заявление пресс-службы «Роснефти» стало реакцией на вопрос Александра Браниса на форуме «Россия зовет!».

«Казалось бы, пришел эффективный собственник, но, видимо, что-то пошло не так, потому что за эти годы добыча «Башнефти» упала на 13%, все продажи сейчас идут через торговый дом «Роснефти», условия расчетов ухудшились, они в два раза хуже, чем среднеотраслевые, выплаты акционерам уменьшились (было 50% от чистой прибыли, теперь 27)», — описал ситуацию Бранис и попросил президента оценить эту ситуацию. В ответ Путин отметил, что у него нет возможности «погрузиться в реалии событий» компании, но предположил, что такая ситуация связана с «застарелыми проблемами».

Блокирующий пакет акций «Башнефти» ранее принадлежал холдингу «Система» Владимира Евтушенкова. Однако в 2014 году «Башнефть» перешла в собственность Росимущества, а позднее ее контрольный пакет акций выкупила «Роснефть». «Роснефть» владеет контрольным пакетом акций (57,66%), министерство земельных и имущественных отношений Башкирии — 25%. В 2018 году ее добыча составила 18,95 млн т, что составляет около 10% суммарной добычи «Роснефти» за тот же период.

То, как именно «Башнефть» управлялась в период, когда ее основным владельцем была АФК «Система», вызвало претензии у «Роснефти». Новый владелец компании обвинил предыдущего главного акционера в выводе средств «Башнефти» при реорганизации в 2014 году с помощью завышения тарифов, заключения контрактов по завышенным ценам и прочих средств. «Система» с этими обвинениями не согласилась. Спор между «Роснефтью» и «Системой» стал причиной затяжного судебного разбирательства в Арбитражном суде Башкортостана. Новый владелец потребовал компенсаций в размере 330 млрд руб., однако в итоге стороны пришли к мировому соглашению, по которому «Роснефти» в итоге досталось 100 млрд руб.

Фонд Prosperity Capital также являлся акционером «Башнефти» и в разное время владел долей до 10%. В 2017 году миноритарный акционер «Башнефти» Prosperity Capital Management оценил ущерб от сделок с заинтересованностью при участии АФК «Система» в 30 млрд руб.

Авторы: Георгий Тадтаев, Тимофей Дзядко
Теги: «Роснефть», «Башнефть», добыча
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