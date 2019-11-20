«Роснефть» заявила об искажении реальности из-за слов о добыче «Башнефти»

«Роснефть» отреагировала на вопрос представителя миноритария «Башнефти», который касался объемов добычи нефти компанией и был адресован Владимиру Путину. В корпорации напомнили, что рекомендации по добыче поступают от Минэнерго

Фото: Замир Усманов / ТАСС

Заявления о падающей добыче «Башнефти» «искажают реальность», говорится в пресс-релизе ее основного акционера «Роснефти». Ранее вопрос о снижении добычи «Башнефтью» на форуме «Россия зовет!» был задан Владимиру Путину директор Prosperity Capital Management Александром Бранисом.

В компании подчеркнули, что добычу «Башнефти», как и прочих предприятий корпорации, регулируют в соответствии с рекомендациями Минэнерго, которые, в свою очередь, связаны с обязательствами России в рамках соглашения ОПЕК+.

«Вряд ли падение добычи «Башнефти» можно объяснить обязательствами России в соответствии со сделкой с ОПЕК по сокращению добычи относительно уровня конца 2016 года. Так, с третьего квартала 2016 года сама «Роснефть» увеличила добычу на 1,3%», — сказал Бранис РБК в ответ на публикацию «Роснефти».

В «Роснефти» также заявили, что предыдущий владелец «Башнефти» «выводил в виде дивидендов и иных платежей фактически весь денежный поток «Башнефти» в подконтрольные ему структуры». В компании считают, что автор вопроса о падении добычи директор Prosperity Capital Management Александр Бранис и его структуры «вполне могли бы считаться соучастниками этих действий».

Заявление пресс-службы «Роснефти» стало реакцией на вопрос Александра Браниса на форуме «Россия зовет!».