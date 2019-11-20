«Приговор» для бизнеса: паблик-токи Премии РБК 2019

Как изменилось российское предпринимательское сообщество за минувшие 12 месяцев, как чем жил, выживал и развивался российский бизнес? Настало время открыто поговорить о его настоящем и будущем

Фото: РБК

Паблик-токи Премии РБК — это открытые дискуссионные площадки, на которых мы говорим о частном бизнесе, факторах его роста и векторах развития. Мы собираем людей, добившихся успехов и не стесняющихся говорить о собственных просчетах. Визионеров и стартаперов. Инвесторов и наемных менеджеров. Всех, кто способен написать максимально полную и объемную картину делового мира страны.

26 ноября. Дискуссия «Бизнес, которому светит приговор…»

Бизнес-идея, которая стала успешной вчера, не обязательно повторит свой успех сегодня и выживет завтра. Бизнес-модели подвержены изменениям, которые будут продиктованы клиентским опытом и высоким уровнем конкуренции.

Визионеры от бизнеса предрекают неминуемую гибель тысячам успешных сегодня моделей и компаний, которые неспособны перестроиться для удовлетворения запросов поколения Z. Развитие экономики совместного потребления, новые модели потребительского поведения, экологическое мышление, социальная ответственность, постоянное стремление к обновлению окружения — все это добавляет проблем бизнесу. Инвесторам все сложнее решать, куда вкладывать деньги. Стартаперы испытывают «кризис жанра» и не успевают выдавать новые продукты или «упаковывать» уже созданные. Топ-менеджеры не успевают адаптироваться к запросам потребительского спроса, рынка и акционеров. И да, давление со стороны государства продолжает расти.

О том, как строить бизнес в условиях постоянных трансформаций и перманентной технической революции, мы поговорим с номинантами и экспертами Премии РБК 26 ноября в пространстве WeWork на Белой площади в 19:00. Модератор — шеф-редактор и ведущий телеканала РБК Кирилл Токарев. Свое участие в дискуссии уже подтвердили главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов, директор департамента слияний и поглощений Mail.Ru Group Алексей Милевский, генеральный директор и сооснователь BestDoctor Марк Саневич.

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