Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Индустрия 4.0Почитай старших
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Конференции
Журнал
Премия РБК 2019
Премия РБК СПб 2019
Спецпроекты
Pink
Индустрия 4.0
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 ноября
USD ЦБ: 64,02 (+0,25) Quote, 12:58
Курс евро на 21 ноября
EUR ЦБ: 70,85 (+0,22) Quote, 12:58
Васильев доложил Путину о дефиците рабочих мест в Дагестане Политика, 18:20 Соревнование по здоровому эгоизму: годовая подписка на Амедиатеку РБК и Renault, 18:20 ФСБ опубликовала видео задержания обвиняемого в госизмене военного Общество, 18:02 Росстат отчитался о сокращении населения страны за девять месяцев Общество, 17:58 Костин заявил о созданной ЦБ атмосфере доверия Финансы, 17:56 В новую сеть киберспортивных арен в России вложат 1 млрд руб. Технологии и медиа, 17:54 Как продать чемодан без ручки: избавление от неликвида Pro, 17:51 Онлайн-университет: где бесплатно получить знания для развития бизнеса РБК и УРАЛСИБ, 17:51 Time узнал о желании Помпео уволиться с поста госсекретаря США Политика, 17:50 «Приговор» для бизнеса: паблик-токи Премии РБК 2019 Бизнес, 17:49 Медведев заявил о необходимости полного отказа от долевого строительства Общество, 17:37 УЕФА утвердил состав корзин при жеребьевке чемпионата Европы Спорт, 17:35 ФСБ задержала в Ростовской области военного за шпионаж в пользу Украины Общество, 17:33 Трамп пригрозил повысить пошлины: что стало с американскими акциями Quote, 17:27
Премия РБК ,  
0 
«Приговор» для бизнеса: паблик-токи Премии РБК 2019
Как изменилось российское предпринимательское сообщество за минувшие 12 месяцев, как чем жил, выживал и развивался российский бизнес? Настало время открыто поговорить о его настоящем и будущем
Фото: РБК

Паблик-токи Премии РБК — это открытые дискуссионные площадки, на которых мы говорим о частном бизнесе, факторах его роста и векторах развития. Мы собираем людей, добившихся успехов и не стесняющихся говорить о собственных просчетах. Визионеров и стартаперов. Инвесторов и наемных менеджеров. Всех, кто способен написать максимально полную и объемную картину делового мира страны.

26 ноября. Дискуссия «Бизнес, которому светит приговор…»

Бизнес-идея, которая стала успешной вчера, не обязательно повторит свой успех сегодня и выживет завтра. Бизнес-модели подвержены изменениям, которые будут продиктованы клиентским опытом и высоким уровнем конкуренции.

Визионеры от бизнеса предрекают неминуемую гибель тысячам успешных сегодня моделей и компаний, которые неспособны перестроиться для удовлетворения запросов поколения Z. Развитие экономики совместного потребления, новые модели потребительского поведения, экологическое мышление, социальная ответственность, постоянное стремление к обновлению окружения — все это добавляет проблем бизнесу. Инвесторам все сложнее решать, куда вкладывать деньги. Стартаперы испытывают «кризис жанра» и не успевают выдавать новые продукты или «упаковывать» уже созданные. Топ-менеджеры не успевают адаптироваться к запросам потребительского спроса, рынка и акционеров. И да, давление со стороны государства продолжает расти.

О том, как строить бизнес в условиях постоянных трансформаций и перманентной технической революции, мы поговорим с номинантами и экспертами Премии РБК 26 ноября в пространстве WeWork на Белой площади в 19:00. Модератор — шеф-редактор и ведущий телеканала РБК Кирилл Токарев. Свое участие в дискуссии уже подтвердили главный исполнительный директор «ВТБ Капитал Инвестиции», старший вице-президент ВТБ Владимир Потапов, директор департамента слияний и поглощений Mail.Ru Group Алексей Милевский, генеральный директор и сооснователь BestDoctor Марк Саневич.

Регистрация

Теги: премия РБК
Задайте вопрос Владимиру Мединскому
Министр ответит в прямом эфире 22 ноября на самые популярные вопросы читателей РБК
Отправить
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Новости
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter