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Производители мяса, молока и конфет забили тревогу из-за сточных вод
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Производители мяса, молока и конфет забили тревогу из-за сточных вод
Бизнес, 04:36
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Производители мяса, молока и конфет забили тревогу из-за сточных вод
Новые нормы по очистке промышленных сточных вод вступают в силу с 2019 года. По мнению Союзмолока, Национальной мясной ассоциации и других отраслевых организаций, новые нормы угрожают рентабельности предприятий
Фото: Вадим Жернов / РИА Новости

Руководители Союзмолока, Национальной мясной ассоциации, Союза производителей безалкогольных напитков и минеральных вод, а также Ассоциации предприятий кондитерской промышленности написали письмо вице-премьеру Алексею Гордееву, в котором высказали свои опасения в связи с новыми нормами по сбросу сточных вод. Об этом пишет во вторник газета «Ведомости».

Речь идет об изменениях в водоохранном законодательстве, которые вступают в силу с 2019 года. Так, агропромышленные предприятия не смогут договариваться о повышенном содержании химических веществ в сточных водах для своих предприятий. В случае повторного нарушения норм выбросов они будут обязаны разработать план их снижения — построить локальные очистные сооружения.

В письме говорится, что мера избыточная, а в отдельных случаях может привести к тому, что предприятия могут стать долгосрочно нерентабельными и не смогут развиваться. В частности, авторы предлагают учитывать специфику сточных вод каждого вида производства. Они указывают, что их предприятия сбрасывают органические загрязнения, азот, фосфор. Запрещенных к сбросу веществ в их арсенале нет, уверяют они. Между тем, штрафы будут едины для всех предприятий, включая горно-металлургические, стоки которых загрязнены сильнее, замечают авторы письма.

Бизнес предлагает разрешить выбросы с превышениями, если имеется договор на дополнительную очистку сточных вод с водоканалами. При этом грубым нарушением компании предлагают считать трехкратное превышение нормативов два или больше раз в год после первого нарушения.

Представитель Гордеева в беседе с изданием заявил, что письмо направлено на проработку в департамент промышленности.

Автор: Мария Бондаренко.
Теги: сточные воды , «Союзмолоко» , нормы , экология
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