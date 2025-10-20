 Перейти к основному контенту
0

Kering продаст L'Oreal косметическое подразделение бизнеса за €4 млрд

Kering продаст L'Oreal сегмент товаров для красоты за €4 млрд. В соглашение войдет продукция Creed, а также Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga
Фото: Анатолий Струнин / ТАСС
Фото: Анатолий Струнин / ТАСС

Специализирующаяся на предметах роскоши французская холдинговая компания Kering договорилась о продаже косметического подразделения бизнеса за €4 млрд компании L'Oreal. Об этом сообщается на сайте Kering.

В публикации говорится, что соглашение включает в себя продажу линейки парфюма Creed, а также 50-летних прав на разработку и распространение продукции под марками Gucci, Bottega Veneta и Balenciaga.

Соглашение оценивается в €4 млрд, которые будут выплачены при закрытии сделки, как ожидается, в первой половине 2026 года.

Kering — французская международная группа в сфере люксовой моды и аксессуаров. Ей принадлежат в том числе бренды Gucci, Bottega Veneta, Balenciaga, Alexander McQueen. Косметическое подразделение Kering открыла в 2023 году. В том же году холдинг купил парфюмерный бренд Creed.

L’Oréal — крупная косметическая корпорация, базирующаяся во Франции. Она владеет десятками брендов: от Maybelline до Prada.

Для обеспечения координации между брендами и мониторинга развития партнерства будет создан стратегический комитет.

«Этот альянс знаменует собой решающий шаг для Kering, — заявил генеральный директор компании Лука де Мео. — Объединив усилия с мировым лидером в сфере красоты, мы ускорим разработку парфюмерии и косметики».

В третьем квартале года акции Kering выросли на 53%. Это стало самым большим квартальным ростом за всю историю компании, сообщал Bloomberg.

Такую динамику акции показали на фоне новостей о новом генеральном директоре компании: летом де Мео сменил на посту главы Kering своего предшественника Франсуа-Анри Пино. Назначение состоялось после того, как акции Kering потеряли почти 80% своей стоимости с 2021 года.

Алена Нефедова
L'Oreal Gucci продажа
