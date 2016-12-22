Рейтинг 500 крупнейших компаний: анонс свежего номера журнала РБК

В октябрьском номере журнала мы традиционно публикуем рейтинг крупнейших компаний России. Основа российского бизнеса — «старые» герои с корнями в прошлом тысячелетии. Но в рейтинге уже есть и компании, начинавшие совсем недавно

Фото: Андрей Любимов для РБК

Российские компании можно разделить на две группы — огромные и все остальные. Переходы между этим группами случаются крайне редко и в основном благодаря сделкам M&A или банкротствам. Новый рейтинг — четвертый по счету, и все эти годы первые шесть позиций в нем оставались без изменений: никто не может подвинуть эту «великолепную шестерку» во главе с «Газпромом».

На долю первых шести компаний стабильно приходится около 33% совокупной выручки 500 крупнейших компаний. Дальше картина существенно не меняется: на первую десятку рейтинга приходится около 40% выручки РБК 500, на первую сотню — уже 75%, а выручка компании № 500 отличается от выручки компании № 1 почти в 370 раз.

Но изменения в РБК 500 все же бывают. Так, по числу участников в рейтинге на первое место вышел сектор торговли (53 компании), поменявшись лидерством с финансами. В самом секторе сменился лидер: по итогам года «Магнит» с седьмой строчки рейтинга спустился на девятую, а на его место с восьмой позиции поднялась X5 Retail Group.

В новом рейтинге 51 новичок (в прошлом году их было 45). Главным поставщиком новых крупнейших компаний вновь стала отрасль под названием «Автомобили»: ее в новой версии РБК 500 представляет восемь компаний (в прошлом году — девять). Соответственно, 51 участник прошлого года из рейтинга выбыл. У большинства выбывших компаний причина проста: размер их выручки в 2017 году не позволил им преодолеть порог входа в РБК 500, который в этом году составил 17,8 млрд руб. Самые крупные «потери» рейтинга — результат сделок M&A: «Башнефть» вошла в состав «Роснефти», а «Северэнергия» присоединилась к «Арктикгазу».

Фото: Андрей Любимов для РБК

Второй год подряд продолжением рейтинга РБК 500 становится рейтинг, в котором представлены 25 женщин — CEO российского бизнеса. Влияние движения в защиту прав женщин растет только в социальных сетях: глобальный бизнес в 2018 году чужд гендерному прогрессу и превращается во все более «мужской» клуб. Россия выглядит счастливым исключением — число женщин-CEO в стране пусть незначительно, но растет: количество руководительниц во главе крупнейших российских компаний и местных «дочек» зарубежных корпораций в отчетный период выросло с 35 до 38 человек, что эквивалентно «директорской» доле примерно в 6%.

Впервые в истории подсчетов РБК 500 женщина возглавила компанию из топ-10 рейтинга: Ольга Наумова заняла пост гендиректора ретейлера «Магнит». Выручка «Магнита» в 2017 году составила 1,14 трлн руб., и в рейтинге РБК 500 компания заняла девятое место. Но для «Магнита» этого мало — Наумовой надо придумать, как обойти бывшего работодателя и нынешнего конкурента, X5 Retail Group. Подробнее — в материале «Перезапуск «Магнита».

В мае 2018 года была закрыта сделка по объединению двух главных и злейших конкурентов на рынке сотового ретейла — «Евросети» и «Связного». Уже сейчас объединенную компанию трудно назвать сотовым ретейлером: в 2017 году продажи телефонов принесли ей лишь 16% выручки. А в перспективе «Связной Евросеть» планирует стать «универсальным посредником» между интернетом и покупателями, заказавшими онлайн любой товар. О том, что ждет компанию братьев Малисов, читайте в материале «Другой «Связной».

Также в этом номере журнала — история куратора нелегальной уличной торговли в Санкт-Петербурге Александра Коновалова. Предпринимателя штрафует «букет» государственных органов по всей стране — от полиции, Роспотребнадзора и Росалкогольрегулирования до комитета по печати правительства Санкт-Петербурга, но специфический бизнес Коновалова продолжает расти. Об этом — в материале «ИП федерального масштаба».

После «русской весны» 2014 года в Крым пришли 28 российских банков, но более 70% из них затем были лишены лицензии. Многие из них надеялись, что работа на полуострове даст им своего рода индульгенцию от действий Центробанка, но этого не произошло. Подробнее об этом — в статье «Крым не спас».

Эти и другие материалы читайте в журнале РБК № 10, который поступил в продажу 20 сентября.