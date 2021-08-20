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Бизнес ,  
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Одно из крупнейших месторождений золота в Якутии выставят на аукцион

Роснедра продадут на аукционе крупнейшее из нераспределенного фонда месторождение золота в Якутии. Размер стартового платежа — ₽2,2 млрд, победитель также должен будет покупать энергию у атомной мини-станции «Росатома»
«Полиметалл» POLY ₽1 534,4 +0,52% Купить
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости
Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Роснедра 8 октября проведут аукцион на крупнейшее месторождение золота из нераспределенного фонда — участок Кючус в Якутии. Об этом говорится распоряжении премьера Михаила Мишустина, которое было опубликовано в пятницу, 20 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

Золоторудное месторождение Кючус с балансовыми запасами около 175 т золота (среднее содержание металла 7-9 грамм на т) является вторым по величине месторождением в Якутии после Нежданинского (его запасы составляют 632 т), лицензия на которое принадлежит компании Polymetal Александра Несиса.

Размер стартового платежа за участие в аукционе, согласно распоряжению правительства, составляет 2,2 млрд руб. Заявки будут приниматься до 22 сентября 2021 года.

Это месторождение расположено в двух районах Якутия — Усть-Янском и Верхоянском, где практически нет энергетической инфраструктуры, которая необходима для развития крупных горных проектов. Поэтому победитель будет обязан не позднее июня 2028 года начать использовать электроэнергию атомной генерации не менее 35 МВТ, которую построит «Росатом» на базе реакторной установки РИТМ-200 мощностью не менее 55 МВт. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов еще в июне говорил о том, что в лицензионные документы будет включена обязанность заключить договор с «Росатомом» на создание в республике малой атомной станции. «Зная проблемы Якутии — отсутствие транспортной инфраструктуры, энергоснабжения, вместе с коллегами из «Росатома» учли это и предложили по аукционной документации следующие решения, — говорил он. — Тот, кто выиграет этот аукцион, заключает свой договор с «Росатомом», они готовы поставить атомную мини-станцию пилотного проекта на 35 МВт, которая обеспечит энергоснабжением не только этот проект, но и расположенные рядом месторождения, а также населенные пункты, которые испытывают проблему с энергоснабжением».

Polymetal вложилась в восстановление леса для снижения выбросов CO₂
Бизнес
Фото:Владимир Смирнов / ТАСС

Строительство малой станции «Росатом» оценивал в 56,1 млрд руб., сдать его госкорпорация планировала в 2028 году. Однако Greenpeace критиковала этот проект, обвиняя «Росатом» в нарушении конституции республики Якутии, госкорпорация планирует хранить радиоактивные отходы на промплощадке АЭС, а это запрещено региональными законами. РБК направил запросы в «Росатом» и Greenpeace.

Еще одно условие аукциона — достичь уровня добычи на этом участке не менее 10 т золота в год с даты выхода на проектную мощность.

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«Интерес к месторождению высокий. Для нас это важно, ведь мы отвечаем за доходную часть государства, и чем выше цена, тем больше пополнится федеральный бюджет», — сказал Козлов в пятницу (его слова передала пресс-служба). Ранее сообщалось об интересе к участию в аукционе Polymetal, «Высочайшого» (GV Gold), уранового холдинга «Росатома» «Атомредметзолото» (АРМЗ), а также «Сунского карьер» (компания находится в Петрозаводске, а ее совладельцем является бизнесмен Иван Кулаков). «Мы пока не приняли окончательное решение по поводу участия в аукционе — необходимо проанализировать его условия», — сообщил РБК представитель Polymetal. В пресс-службе АРМЗ также отметили, что проводят оценку условий для участия в проекте. РБК направил запросы GV Gold и «Сунский карьер».

Год назад якутский парламент оценивал стоимость освоения месторождения Кючус при условии добычи 4,5 т золота в год в 20 млрд руб.

Авторы
Светлана Бурмистрова Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
Золото месторождение Аукцион
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