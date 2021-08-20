Одно из крупнейших месторождений золота в Якутии выставят на аукцион

Роснедра продадут на аукционе крупнейшее из нераспределенного фонда месторождение золота в Якутии. Размер стартового платежа — ₽2,2 млрд, победитель также должен будет покупать энергию у атомной мини-станции «Росатома»

Фото: Руслан Кривобок / РИА Новости

Роснедра 8 октября проведут аукцион на крупнейшее месторождение золота из нераспределенного фонда — участок Кючус в Якутии. Об этом говорится распоряжении премьера Михаила Мишустина, которое было опубликовано в пятницу, 20 августа, на официальном интернет-портале правовой информации.

Золоторудное месторождение Кючус с балансовыми запасами около 175 т золота (среднее содержание металла 7-9 грамм на т) является вторым по величине месторождением в Якутии после Нежданинского (его запасы составляют 632 т), лицензия на которое принадлежит компании Polymetal Александра Несиса.

Размер стартового платежа за участие в аукционе, согласно распоряжению правительства, составляет 2,2 млрд руб. Заявки будут приниматься до 22 сентября 2021 года.

Это месторождение расположено в двух районах Якутия — Усть-Янском и Верхоянском, где практически нет энергетической инфраструктуры, которая необходима для развития крупных горных проектов. Поэтому победитель будет обязан не позднее июня 2028 года начать использовать электроэнергию атомной генерации не менее 35 МВТ, которую построит «Росатом» на базе реакторной установки РИТМ-200 мощностью не менее 55 МВт. Министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов еще в июне говорил о том, что в лицензионные документы будет включена обязанность заключить договор с «Росатомом» на создание в республике малой атомной станции. «Зная проблемы Якутии — отсутствие транспортной инфраструктуры, энергоснабжения, вместе с коллегами из «Росатома» учли это и предложили по аукционной документации следующие решения, — говорил он. — Тот, кто выиграет этот аукцион, заключает свой договор с «Росатомом», они готовы поставить атомную мини-станцию пилотного проекта на 35 МВт, которая обеспечит энергоснабжением не только этот проект, но и расположенные рядом месторождения, а также населенные пункты, которые испытывают проблему с энергоснабжением».