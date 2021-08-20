Миллиардер Олег Бойко продал яхту и самолет

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
РБК КомпанииЗдоровье
...
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Инвестиции
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Национальные проекты
Город
Дискуссионный клуб
Крипто
Исследования
Кредитные рейтинги
Продажа бизнеса
Конференции
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
Здоровье
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс доллара на 21 августа
USD ЦБ: 74,36 (+0,21) Инвестиции, 13:10
Курс евро на 21 августа
EUR ЦБ: 86,86 (+0,25) Инвестиции, 13:10
Минюст внес телеканал «Дождь» и «Важные истории» в список иноагентов Политика, 18:10 Путин не стал считать провалом операцию США в Афганистане Политика, 18:09 Путин заявил об исчерпанном Россией лимите на революции Политика, 18:04 Доля пустых магазинов на Тверской выросла втрое за год Недвижимость, 17:59 Один из лучших голкиперов НХЛ объявил о завершении карьеры Спорт, 17:58 «Реал» продлил контракт с ведущим нападающим Спорт, 17:55 В клубе Премьер-лиги перед матчем выявили вспышку коронавируса Спорт, 17:52 Меркель на встрече с Путиным в Москве призвала освободить Навального Политика, 17:51 Путин счел контрпродуктивным навязывание извне ценностей Афганистану Политика, 17:47 Путин заявил об отказе Киева от мирного решения конфликта в Донбассе Политика, 17:41 Путин назвал возникшие из-за ситуации в Афганистане риски Политика, 17:40 Пропавшую под Смоленском полуторагодовалую девочку нашли живой Общество, 17:31 Топ-9 ошибок начинающих интернет-магазинов при запуске рекламных кампаний Pro, 17:28 На двух матчах чемпионата России из-за коронавируса поменяли судей Спорт, 17:27
Бизнес ,  
0 

Миллиардер Олег Бойко продал яхту и самолет

Яхта была построена по специальному проекту и является уникальным в своем классе судном, поскольку приспособлена для передвижения по ней в инвалидном кресле
Яхта Blade
Яхта Blade (Фото: burgessyachts.com)

Глава инвестиционной компании Finstar, миллиардер Олег Бойко ($1,3 млрд) продал свою 44-метровую моторную яхту Blade и самолет Bombardier Global 5000, сообщает Forbes со ссылкой на источник, информацию подтвердили в пресс-службе бизнесмена.

Эта яхта является в своем роде уникальной — в 1996 году Бойко получил травму позвоночника и с тех пор передвигается на специальном скутере. Судно спроектировано специально для удобства его хозяина.

Цена продажи, по версии издания, составила €5,5 млн за яхту и €12 млн за самолет.

Олег Бойко — РБК: «Превратиться опять в СССР? Нет, не надо»
Бизнес
Олег Бойко

Представитель Бойко добавил, что уже размещен заказ на новый самолет и готов дизайн-проект новой яхты для предпринимателя.

Forbes оценивал затраты на строительство судна в $15–20 млн. По словам основателя Yacht Harbour Дмитрия Семенихина, именно потому, что яхта была построена под нужды владельца, она была продана относительно дешево. «Лодка уникальна: притом что ее длина превышает 40 метров, у нее фактически одна основная палуба, и судно целиком оборудовано так, чтобы по ней можно было перемещаться в инвалидной коляске. Других таких лодок и нет. Стоимость ее постройки, конечно, существенно превышает стоимость ее продажи», — сказал Семенихин.

Пять фактов об Олеге Бойко

  • 28 сентября 1964 года — родился в Москве. Учился в Московском авиационном институте по специальности «радиоэлектроника», позднее получил степень магистра делового администрирования в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ.
  • В 1988 году основал кооператив по торговле компьютерами. Затем создал сеть магазинов ЗАО «Концерн ОЛБИ» («Олег Бойко Инвестмент») и сеть OLBI-Diplomat. Также был совладельцем банка «Национальный кредит» и ИД «Известия».
  • Является главой комитета по развитию паралимпийского движения при Паралимпийском комитете России. Основал фонд поддержки паралимпийского спорта «Параспорт» во время зимних Паралимпийских игр 2006 года в Турине.
  • В 1996 году вместе с партнерами создал инвестиционную Finstar Financial Group. В разные годы в группу входили «Евразхолдинг», банк Baltic Trust Bank, международная развлекательная сеть Ritzio Entertainment Group и др. Активы компании, по собственной оценке, составляют $2 млрд. Компании группы Finstar работают более чем в 30 странах мира — Европе, Азии, Латинской Америке и на территории бывшего СНГ. Основная специализация Finstar сейчас — финтех (DFI и 4finance через семейный траст).
Читайте на РБК Pro
«Вы тупые?!»: как дерзкий маркетинг помог шведской Oatly покорить мир Какие хитрости легендарных мошенников пригодятся вам во время переговоров На рынке полупроводников — безумный ажиотаж. За какими акциями следить Morningstar предостерегает от покупки этих 12 акций США. Полный список

В рейтинге Forbes «200 богатейших бизнесменов России 2021» Бойко занимает 93-е место, его состояние издание оценивает в $1,3 млрд.

Автор
Владислав Гордеев Владислав Гордеев
яхта самолет Олег Бойко продажа
Материалы по теме
Олег Бойко — РБК: «Превратиться опять в СССР? Нет, не надо»
Бизнес
Миллиардер из списка Forbes о том, почему возврат к СССР не спасет. Видео
Экономика
Банк России восстановил деловую репутацию миллиардера Олега Бойко
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Instagram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2021. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter