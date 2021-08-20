Миллиардер Олег Бойко продал яхту и самолет

Яхта была построена по специальному проекту и является уникальным в своем классе судном, поскольку приспособлена для передвижения по ней в инвалидном кресле

Яхта Blade (Фото: burgessyachts.com)

Глава инвестиционной компании Finstar, миллиардер Олег Бойко ($1,3 млрд) продал свою 44-метровую моторную яхту Blade и самолет Bombardier Global 5000, сообщает Forbes со ссылкой на источник, информацию подтвердили в пресс-службе бизнесмена.

Эта яхта является в своем роде уникальной — в 1996 году Бойко получил травму позвоночника и с тех пор передвигается на специальном скутере. Судно спроектировано специально для удобства его хозяина.

Цена продажи, по версии издания, составила €5,5 млн за яхту и €12 млн за самолет.

Представитель Бойко добавил, что уже размещен заказ на новый самолет и готов дизайн-проект новой яхты для предпринимателя.