Миллиардер Олег Бойко продал яхту и самолет
Глава инвестиционной компании Finstar, миллиардер Олег Бойко ($1,3 млрд) продал свою 44-метровую моторную яхту Blade и самолет Bombardier Global 5000, сообщает Forbes со ссылкой на источник, информацию подтвердили в пресс-службе бизнесмена.
Эта яхта является в своем роде уникальной — в 1996 году Бойко получил травму позвоночника и с тех пор передвигается на специальном скутере. Судно спроектировано специально для удобства его хозяина.
Цена продажи, по версии издания, составила €5,5 млн за яхту и €12 млн за самолет.
Представитель Бойко добавил, что уже размещен заказ на новый самолет и готов дизайн-проект новой яхты для предпринимателя.