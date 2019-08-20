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АЛРОСА ₽110 (+55,61%) прогноз JP Morgan к 03.07.20
Доллар/Рубль ₽68 (+1,66%) прогноз ING к 30.09.20
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РФПИ заказал защиту своего офиса от прослушки
Исполнитель работ, который будет заниматься выявлением устройств для прослушивания, должен иметь лицензию ФСБ на работу с гостайной. Цена договора составила 5 млн руб.
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликовал на портале госзакупок заявку на специальное обследование своего офиса на Пресненской набережной в Москве. Как следует из документа, цель работ — повысить информационную безопасность с помощью выявления «электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации».

Документ опубликован 9 августа, последний день срока подачи заявок — 21 августа. Максимальная цена договора — 5 млн руб. с учетом НДС 20%. В нее входят расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи.

Работы предстоит проводить в помещениях площадью до 2,5 тыс. кв. м, оснащенных коммуникациями отопления, линиями информационно-телекоммуникационной сети, телефонной связи, системами оповещения о чрезвычайной ситуации, пожарной и охранной сигнализации.

Исполнитель должен иметь лицензию ФСБ на работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну со степенью секретности «секретно» или выше, указано в заявке.

Еще одно требование — лицензия на оказание услуг в области защиты гостайны, касающихся обнаружения в помещениях спецсредств, предназначенных для негласного получения информации. Исключения составляют случаи, если эта деятельность направлена на обеспечение нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя.

Бизнес
РФПИ приобретет долю в холдинге InfoWatch Натальи Касперской

В документе также указано, что исполнитель без согласия РФПИ не сможет передавать третьим лицам информацию, которая станет известна в ходе проведения работ.

В 2017 году «Ведомости» писали, что РФПИ приобрел долю в холдинге Натальи Касперской InfoWatch, который занимается разработкой систем информационной безопасности. Речь шла о 3,75% при оценке приблизительно в 50 млн руб. за 1% InfoWatch. По данным газеты, компания могла привлечь до 187,5 млн руб.

Автор: Наталия Анисимова
Теги: РФПИ, прослушка, госзакупки
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