РФПИ заказал защиту своего офиса от прослушки

Исполнитель работ, который будет заниматься выявлением устройств для прослушивания, должен иметь лицензию ФСБ на работу с гостайной. Цена договора составила 5 млн руб.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) опубликовал на портале госзакупок заявку на специальное обследование своего офиса на Пресненской набережной в Москве. Как следует из документа, цель работ — повысить информационную безопасность с помощью выявления «электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации».

Документ опубликован 9 августа, последний день срока подачи заявок — 21 августа. Максимальная цена договора — 5 млн руб. с учетом НДС 20%. В нее входят расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и другие обязательные платежи.

Работы предстоит проводить в помещениях площадью до 2,5 тыс. кв. м, оснащенных коммуникациями отопления, линиями информационно-телекоммуникационной сети, телефонной связи, системами оповещения о чрезвычайной ситуации, пожарной и охранной сигнализации.

Исполнитель должен иметь лицензию ФСБ на работы, связанные с использованием сведений, составляющих государственную тайну со степенью секретности «секретно» или выше, указано в заявке.

Еще одно требование — лицензия на оказание услуг в области защиты гостайны, касающихся обнаружения в помещениях спецсредств, предназначенных для негласного получения информации. Исключения составляют случаи, если эта деятельность направлена на обеспечение нужд юридического лица или индивидуального предпринимателя.