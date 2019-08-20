Главы крупнейших компаний из США изменили свои корпоративные цели

Главы крупнейших американских компаний призывают инвестировать в сотрудников и сообщества, а не только обслуживать интересы акционеров. Соответствующее заявление подписали в том числе руководители Apple и Amazon

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Руководители 181 компании из США утвердили обновленное заявление о корпоративных целях, если раньше в его основе значилась максимизация прибыли акционеров, то теперь говорится о работе на благо всех американцев, говорится в сообщении Business Roundtable Group, основанной в 1972 группы из гендиректоров крупнейших американских компаний.

Успех американской экономики был во многом обеспечен за счет бизнеса, однако многие американцы продолжают испытать трудности, а тяжелая работа не всегда вознаграждается, пишут главы компаний. Если компании не замечают, что успех системы зависит от инклюзивного продолжительного роста, у многих возникнут вопросы о роли крупных работодателей в обществе, говорится в заявлении.

Авторы заявление отметили, что «принципы корпоративного управления» публиковались с 1978 года и во всех версиях документа, начиная с 1997 года говорилось, что корпорации существуют в первую очередь чтобы служить их акционерам. Однако, это утверждение не соответствует тому, как видят ситуацию подписавшие обновленный документ главы компаний.

Так, теперь помимо пункта о работе на благо интересов акционеров, в нем говорится о приверженности к созданию ценности для клиентов, инвестициям в сотрудников, честной и этичной работе с поставщиками, а также поддержке сообществ, в которых работают компании.