«Транснефть» объяснила задержку с переездом в новый офис чемпионатом мира

Глава «Транснефти» Николай Токарев сообщил, что компания планировала переехать в новый офис к празднованию 25-летия компании в середине августа. «Коррективы внес чемпионат мира по футболу, потому что были достаточно жесткие требования по перемещению рабочих, контролю за ними с точки зрения безопасности», — цитирует его агентство «Интерфакс».
Токарев указал, что в новый офис, который будет располагаться в башне «Эволюция» в «Москва-Сити», компания планирует переезжать в конце октября. «Я лично планирую туда перебираться 1 ноября», — сообщил топ-менеджер.
Глава «Транснефти» также сообщил, что, хотя в «Эволюции» 89 тыс. кв. м полезной площади, всех сотрудников уместить там не удастся. По словам Токарева, компания искала больший офис, но в Москве найти его не удалось.
В настоящее время головной офис «Транснефти» находится на улице Большая Полянка, однако большое число сотрудников центрального аппарата работает в зданиях в разных районах Москвы.До 2014 года «Транснефть» рассматривала для своего центрального аппарата комплекс President Plaza, расположенный рядом с Кутузовским проспектом, но сделка сорвалась. Также рассматривались бизнес-центры «Оружейный» в Оружейном переулке и «Аквамарин III» на Озерковской набережной. В этих зданиях оказалось недостаточно свободного места для всех необходимых «Транснефти» офисов. В результате в ноябре 2014 года была куплена Evolution Tower. Стоимость сделки составила от $900 млн до $1 млрд.