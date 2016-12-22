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Сотрудников Deutsche Bank призвали отказаться от командировок
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Сотрудников Deutsche Bank призвали отказаться от командировок
Бизнес, 17:25
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Сотрудников Deutsche Bank призвали отказаться от командировок
Руководство Deutsche Bank призвало своих сотрудников не ездить в служебные командировки. Таким образом банк рассчитывает сократить транспортные расходы
Фото: Nicolas Maeterlinck / Zuma / ТАСС

Финансовый руководитель Deutsche Bank Джеймс фон Мольтке во внутреннем письме сотрудникам призвал их без лишней необходимости не ездить в служебные командировки до конца года. «С вашей помощью мы достигнем целей по сокращению расходов», — цитирует топ-менеджера агентство Bloomberg.

Отмечается, что фон Мольтке в июле попросил сотрудников внести свои предложения по урезанию расходов. В результате он получил около 500 сообщений. В письме сотрудникам фон Мольтке указал, что одним из самых распространенных предложений был как раз отказ от служебных поездок.

В Deutsche Bank официально не стали комментировать инициативу фон Мольтке.

Агентство указывает, что предложение финансового директора Deutsche Bank вполне укладывается в политику Кристиана Зевинга, возглавившего банк в апреле этого года. Тогда он пообещал снизить расходы банка до уровня ниже €23 млрд. Сделать это предполагается не только за счет сокращения численности сотрудников на 4 тыс. человек, но и за счет отказа от различных бонусов. Так, например, было решено не компенсировать расходы на билеты на поезд первого класса, а также отказаться от ежедневных корзин с фруктами в офисах. Также топ-менеджерам и сотрудникам рекомендовано не ездить на различные конференции. По данным Bloomberg, части из них урезали премии.

Агентство указывает, что не все сотрудники довольны переменами. Так, например, назначенного в апреле операционным директором Франка Кунке за его прямолинейность в вопросе сокращения расходов сотрудники прозвали «Франк-танк».

Автор: Артем Филипенок.
Теги: Deutsche Bank
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