«Транснефть» избавилась от валютного долга

Президент «Транснефти» Николай Токарев сообщил, что в июле компания полностью погасила китайский кредит, приводит его слова агентство «Интерфакс». «Мы все последние годы старались перевести валютный долг в рублевый. По валютному китайскому долгу ставки почти в два раза увеличились, поэтому правильно сделали, что ушли от него», — сказал Токарев.
Глава компании указал, что теперь компания полностью погасила все свои валютные обязательства по долгам. «На сегодняшний день у нас никакого валютного риска в плане долгов нет», — подчеркнул Токарев.
Для замещения валютного долга рублевым «Транснефть» размещала выпуски облигаций и привлекала банковские кредиты, номинированные в рублях, а вырученные средства направляла на досрочное погашение китайского кредита. Всего на эти цели было привлечено почти 400 млрд руб. по средней ставке 7,7% годовых.
В феврале 2009 года Китай выделил «Роснефти» и АК «Транснефть» кредит в размере $25 млрд под экспорт нефти в объеме 15 млн т в год. Деньги предназначались в том числе для финансирования системы развития нефтепроводов, включая ответвления от Сковородино (Амурская область) до границы с КНР.По состоянию на сентябрь прошлого года «Транснефти» оставалось выплатить около $6 млрд. При этом Токарев указывал, что выплаты посчитаны до 2029 года. В финансовой отчетности «Транснефти» по итогам первых трех месяцев текущего года сроком погашения кредитного договора значился 2024-й.