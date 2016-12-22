«Транснефть» избавилась от валютного долга

Компания «Транснефть» полностью избавилась от валютного долга. Сделать это удалось благодаря погашению кредита, полученного в 2009 году в Китае

Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС

Президент «Транснефти» Николай Токарев сообщил, что в июле компания полностью погасила китайский кредит, приводит его слова агентство «Интерфакс». «Мы все последние годы старались перевести валютный долг в рублевый. По валютному китайскому долгу ставки почти в два раза увеличились, поэтому правильно сделали, что ушли от него», — сказал Токарев.

Глава компании указал, что теперь компания полностью погасила все свои валютные обязательства по долгам. «На сегодняшний день у нас никакого валютного риска в плане долгов нет», — подчеркнул Токарев.

Для замещения валютного долга рублевым «Транснефть» размещала выпуски облигаций и привлекала банковские кредиты, номинированные в рублях, а вырученные средства направляла на досрочное погашение китайского кредита. Всего на эти цели было привлечено почти 400 млрд руб. по средней ставке 7,7% годовых.

В феврале 2009 года Китай выделил «Роснефти» и АК «Транснефть» кредит в размере $25 млрд под экспорт нефти в объеме 15 млн т в год. Деньги предназначались в том числе для финансирования системы развития нефтепроводов, включая ответвления от Сковородино (Амурская область) до границы с КНР.