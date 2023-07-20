Основатель «Инвитро» продал компанию «амбициозному акционеру»

Александр Островский, основавший «Инвитро» около 25 лет назад, продал компанию Роману Мирончику. В его портфеле — более десятка компаний в области финансов, инвестиций, управления недвижимостью и хоккейная академия им. Овечкина

Фото: РБК

Основатель сети лабораторий «Инвитро» Александр Островский продал ее бизнесмену Роману Мирончику, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

По данным издания, Островский разослал сотрудникам письмо, в котором рассказал о решении передать компанию «молодому, активному и амбициозному акционеру» и сообщил, что «лидером» «Инвитро» с 20 июля будет Мирончик. Из информации базы СПАРК, 19 июня он создал АО «Холдинговая компания Инвитро».

В «Инвитро» отметили, что смена владельца не повлияет на текущую операционную деятельность сети.

ООО «Инвитро», согласно данным «РБК-Компаний», учреждена ООО «Медикал консалтинг групп» (доля в уставном капитале — 100%), она, в свою очередь, на 99,9% принадлежит Invitro Holding Limited. Как отмечают «Ведомости», это кипрская компания, конечные владельцы которой неизвестны. Однако раньше она принадлежала Островскому, а также совладельцам дистрибутора «ОМБ» Валентину Дороничеву и Владимиру Куликовскому. В какой компании проданы доли — кипрской или российской, в «Инвитро» не уточнили.

История компании началась в 1995-м, когда Островский (врач анестезиолог-реаниматолог по профессии) и его партнеры создали компанию «ОМБ» — дистрибьютора импортного медицинского оборудования и расходных материалов в российские клиники. У компании было специализирующееся на анализах подразделение. В 1998-м была выделена компания «Инвитро», в 2000-м в Москве появился первый офис. К 2009 году их было уже сто по всей стране, к 2023-м у «Инвитро» открыто почти две тысячи офисов в пяти странах — России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Кыргызстане.

По данным «РБК-Компаний», Мирончик руководит несколькими ООО — «Флайбридж Пиэм», «Флайбридж Девелпмент», (Flybridge — компания по управлению активами), «ТЦ Раменский», «БЦ Бахрушина» (управление недвижимым имуществом), «Дебекс Финанс», «ТКБ Инвестиции» (прочие финансовые услуги), «Грейстоун», «Корбис К» (аренда и строительство недвижимости), «Либерти 1» (вложения в ценные бумаги), «РМ Инвестментс» (деятельность холдинговых компаний), «Изуриум Капитал Эдвайзерс (Рус) Лтд.» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности), «Международная хоккейная академия им. А. М. Овечкина» — о планах построить такую в Москве власти сообщали в начале 2022 года.