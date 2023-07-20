Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Autonews
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

   

Лента новостей
Курс евро на 21 июля
EUR ЦБ: 101,83 (-0,61) Инвестиции, 18:36 Курс доллара на 21 июля
USD ЦБ: 90,85 (-0,35) Инвестиции, 18:36
Путин посетил строящий «Арктик СПГ-2» центр НОВАТЭКа в Мурманске Политика, 21:46
«Манчестер Юнайтед» объявил о переходе вратаря «Интера» Онана Спорт, 21:41
Основатель «Инвитро» продал компанию «амбициозному акционеру» Бизнес, 21:35
Франция признала право на убежище для уклонистов от мобилизации в России Политика, 21:16
Россиянин вывел клуб из Андорры во второй раунд отбора Лиги конференций Спорт, 21:15
Банк «Синара» обновил список акций-фаворитов на фондовом рынке России Инвестиции, 21:12
Санкции на «Тинькофф» и «Юнистрим». Как они повлияют на банки и переводы Финансы, 21:05
Объясняем, что значат новости
Вечерняя рассылка РБК
Подписаться
«Юнистрим» пообещал «инфраструктурное решение» после санкций США Финансы, 21:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:01
Костомаров опубликовал видео тренировки на равновесие Спорт, 21:00
В Ростовской области арестовали подозреваемого в похищении девочки Общество, 20:58
Чем заменить кино и сериалы ушедших западных компаний РБК и Триколор, 20:56
Трейдер назвал законной поставку СПГ после отказа Аргентины принять судно Политика, 20:41
Кудрин оставил без комментариев включение в санкционный список США Политика, 20:37
Бизнес ,  
0 

Основатель «Инвитро» продал компанию «амбициозному акционеру»

Основатель «Инвитро» Островский продал компанию бизнесмену Мирончику
Александр Островский, основавший «Инвитро» около 25 лет назад, продал компанию Роману Мирончику. В его портфеле — более десятка компаний в области финансов, инвестиций, управления недвижимостью и хоккейная академия им. Овечкина
Фото: РБК
Фото: РБК

Основатель сети лабораторий «Инвитро» Александр Островский продал ее бизнесмену Роману Мирончику, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.

По данным издания, Островский разослал сотрудникам письмо, в котором рассказал о решении передать компанию «молодому, активному и амбициозному акционеру» и сообщил, что «лидером» «Инвитро» с 20 июля будет Мирончик. Из информации базы СПАРК, 19 июня он создал АО «Холдинговая компания Инвитро».

В «Инвитро» отметили, что смена владельца не повлияет на текущую операционную деятельность сети.

ООО «Инвитро», согласно данным «РБК-Компаний», учреждена ООО «Медикал консалтинг групп» (доля в уставном капитале — 100%), она, в свою очередь, на 99,9% принадлежит Invitro Holding Limited. Как отмечают «Ведомости», это кипрская компания, конечные владельцы которой неизвестны. Однако раньше она принадлежала Островскому, а также совладельцам дистрибутора «ОМБ» Валентину Дороничеву и Владимиру Куликовскому. В какой компании проданы доли — кипрской или российской, в «Инвитро» не уточнили.

История компании началась в 1995-м, когда Островский (врач анестезиолог-реаниматолог по профессии) и его партнеры создали компанию «ОМБ» — дистрибьютора импортного медицинского оборудования и расходных материалов в российские клиники. У компании было специализирующееся на анализах подразделение.

В 1998-м была выделена компания «Инвитро», в 2000-м в Москве появился первый офис. К 2009 году их было уже сто по всей стране, к 2023-м у «Инвитро» открыто почти две тысячи офисов в пяти странах — России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Кыргызстане.

По данным «РБК-Компаний», Мирончик руководит несколькими ООО — «Флайбридж Пиэм», «Флайбридж Девелпмент», (Flybridge — компания по управлению активами), «ТЦ Раменский», «БЦ Бахрушина» (управление недвижимым имуществом), «Дебекс Финанс», «ТКБ Инвестиции» (прочие финансовые услуги), «Грейстоун», «Корбис К» (аренда и строительство недвижимости), «Либерти 1» (вложения в ценные бумаги), «РМ Инвестментс» (деятельность холдинговых компаний), «Изуриум Капитал Эдвайзерс (Рус) Лтд.» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности), «Международная хоккейная академия им. А. М. Овечкина» — о планах построить такую в Москве власти сообщали в начале 2022 года.

Читайте на РБК Pro
Маркетплейс не спасет: зачем бизнесу интернет-магазин в новых реалиях
Новая соцсеть Threads: что значит запуск аналога Twitter
«1 + 1 = 3»: какие принципы помогли Рэю Далио заработать $19 млрд
Чем расширение черного списка офшоров грозит россиянам
Авторы
Теги
Лилия Пашкова Лилия Пашкова
«Инвитро» медицина
Материалы по теме
Крупнейшую в России типографию продали на аукционе
Технологии и медиа
Производитель туалетной бумаги Zewa продал бизнес в России за ₽10 млрд
Бизнес
Завод Toyota в Петербурге продали без опциона на обратный выкуп
Бизнес
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
Биографии
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter