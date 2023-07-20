Основатель «Инвитро» продал компанию «амбициозному акционеру»
Основатель сети лабораторий «Инвитро» Александр Островский продал ее бизнесмену Роману Мирончику, сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя компании.
По данным издания, Островский разослал сотрудникам письмо, в котором рассказал о решении передать компанию «молодому, активному и амбициозному акционеру» и сообщил, что «лидером» «Инвитро» с 20 июля будет Мирончик. Из информации базы СПАРК, 19 июня он создал АО «Холдинговая компания Инвитро».
В «Инвитро» отметили, что смена владельца не повлияет на текущую операционную деятельность сети.
ООО «Инвитро», согласно данным «РБК-Компаний», учреждена ООО «Медикал консалтинг групп» (доля в уставном капитале — 100%), она, в свою очередь, на 99,9% принадлежит Invitro Holding Limited. Как отмечают «Ведомости», это кипрская компания, конечные владельцы которой неизвестны. Однако раньше она принадлежала Островскому, а также совладельцам дистрибутора «ОМБ» Валентину Дороничеву и Владимиру Куликовскому. В какой компании проданы доли — кипрской или российской, в «Инвитро» не уточнили.
История компании началась в 1995-м, когда Островский (врач анестезиолог-реаниматолог по профессии) и его партнеры создали компанию «ОМБ» — дистрибьютора импортного медицинского оборудования и расходных материалов в российские клиники. У компании было специализирующееся на анализах подразделение.
В 1998-м была выделена компания «Инвитро», в 2000-м в Москве появился первый офис. К 2009 году их было уже сто по всей стране, к 2023-м у «Инвитро» открыто почти две тысячи офисов в пяти странах — России, Белоруссии, Казахстане, Армении и Кыргызстане.
По данным «РБК-Компаний», Мирончик руководит несколькими ООО — «Флайбридж Пиэм», «Флайбридж Девелпмент», (Flybridge — компания по управлению активами), «ТЦ Раменский», «БЦ Бахрушина» (управление недвижимым имуществом), «Дебекс Финанс», «ТКБ Инвестиции» (прочие финансовые услуги), «Грейстоун», «Корбис К» (аренда и строительство недвижимости), «Либерти 1» (вложения в ценные бумаги), «РМ Инвестментс» (деятельность холдинговых компаний), «Изуриум Капитал Эдвайзерс (Рус) Лтд.» (консультирование по вопросам коммерческой деятельности), «Международная хоккейная академия им. А. М. Овечкина» — о планах построить такую в Москве власти сообщали в начале 2022 года.