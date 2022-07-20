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Эксперты назвали самое популярное образование у глав российских компаний

Во главе крупнейших российских компаний стоят инженеры, к такому выводу пришли исследователи из Университета МИСиС. Минобрнауки также заметило интерес абитуриентов к инженерным специальностям в последние два года
Фото: Владислав Шатило / РБК
Фото: Владислав Шатило / РБК

Крупнейшими российскими компаниями руководят в основном инженеры, к такому выводу пришли авторы из Университета науки и технологий МИСиС и Insighter agency в своем исследовании (есть в распоряжении РБК).

В работе авторы изучили данные о высшем образовании 215 топ-менеджеров из 120 ведущих российских компаний из рейтинга РБК 500 за 2021 год (в исследование вошли первые 50 мест. — РБК) и рейтинга «Коммерсанта» «Высшие руководители». Кроме того, составители опирались на открытые источники информации и официальные сайты компаний.

По данным исследователей, 41,4% CEO (генеральные директора, президенты) крупнейших компаний России получили инженерное образование, в эту категорию авторы включили специальности горного инженера, физика-технолога, инженера-технолога общественного питания и т.д.

Каждый пятый президент или гендиректор (20,2%) имеет экономическое образование, еще 14,1% — юридическое, примерно каждый десятый руководитель получал финансовое образование (11,1%). Еще 13,1% — филологи, историки или военные переводчики.

Топ-менеджеры компаний, то есть вице-президенты, замгендиректора, исполнительные директора также в большинстве инженеры (31%), а также юристы (17%), финансисты и экономисты (обе категории — по 15%). В качестве примера инженеров на постах топ-менеджеров авторы называют зампредседателя правления «Газпрома» Сергея Хомякова, замгендиректора «Росатома» Ивана Каменских и других.

Больше всего высших руководителей-инженеров в металлургии (80%), транспорте (60%), телекоммуникациях (40%) и машиностроении (38%). Реже всего инженеры занимают высшие посты в четырех областях — строительство, медиабизнес, банки, многопрофильные холдинги (все перечисленные категории — по 20%).

Обладателей степени МВА среди топ-менеджмента ведущих компаний — 26%, процент инженеров со степенью MBA — 16%, подсчитали авторы, сделав вывод, что базовое инженерное образование дает возможность продолжить обучение по разным направлениям, включая управление бизнесом.

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Инженерные и технические специальности стали наиболее востребованными в последние два года, подтверждали ранее в Минобрнауки. У абитуриентов также есть интерес к генетическим технологиям, робототехнике, радио- и микроэлектронике. Совокупное число бюджетных мест на программы бакалавриата, магистратуры, специалитета и др. в 2023/24 учебном году — 590 101, при этом основная часть из них распределяется среди региональных вузов. В 2021 году этот процент достигал 70%, в 2023 году он будет доведен до 73% и более, заявляли в министерстве.

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Егор Губернаторов
бизнесмены Генеральный директор вузы инженер
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