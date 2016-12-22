В Версальском поместье бывшего владельца «Тагаза» прошли обыски

Предприниматель лично поручался по кредитам «Тагазу». В настоящее время это предприятие находится в процедуре банкротства, и российские банки пытаются вернуть долги

Михаил Парамонов (Фото: Василий Дерюгин / «Коммерсантъ»)

Во Франции в Версальском поместье бывшего владельца Таганрогского автомобильного завода («Тагаз») и основателя группы «Донинвест» Михаила Парамонова прошли обыски. Об этом РБК сообщил источник, близкий к Сбербанку, и собеседник, близкий к одному из крупных кредиторов предпринимателя. Факт обысков у Парамонова РБК также подтвердил представитель Сбербанка.

Следственные мероприятия, по словам источников РБК, состоялись 18 июля. Обыски, по их данным, также прошли по адресу офиса, шоу-рума и производства компании MPM Motors, с которой связывают бизнесмена.

Приказы о проведении следственных мероприятий и выемке документов, как указали источники РБК, были выданы Парижским и Версальским судом по заявлению финансового управляющего Парамонова. Он был назначен Арбитражным судом Ростовской области в сентябре 2016 года. Затем, действуя в интересах кредиторов Парамонова, финансовый управляющий начал активные действия по выявлению имущества предпринимателя, укрытого им за рубежом.

По информации источника, близкого к одному из крупных кредиторов бизнесмена, работу по выявлению его активов во Франции финансовый управляющий ведет в координации с Газпромбанком и Сбербанком. Однако обыски, по информации собеседника РБК, в течение двух месяцев еще могут быть обжалованы. В случае удовлетворения жалобы должника, финансовый управляющий не сможет получить доступ к информации, полученной им в ходе этих действий, указал источник, заметив при этом, что, если суд займет сторону финансового управляющего, кредиторы напротив получат доступ к данной информации и станут продолжать работу по взысканию задолженности Парамонова.

«Сбербанк удовлетворен вынесенными решениями и будет активно продолжать работу по взысканию задолженности Михаила Парамонова как в России, так и за рубежом», — передал РБК через пресс-службу вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев.

Должность генерального директора Таганрогского автомобильного завода («Тагаз» — он выпускал автомобили под марками Tagaz, Hyundai, BYD и Vortex) Парамонов занимал в период с 1999 года по 2002 год. Тогда лично поручался по кредитам «Тагазу» на сумму от 1,3 млрд руб. (сейчас это предприятие находится в процедуре банкротства).

Сбербанк осуществлял кредитование «Тагаза» с 2008-го по 2012-й год. В 2009 году объем производства предприятия упал в три раза. Задолженность завода перед банками достигла 20 млрд. руб. Однако в 2010 году перед большинством кредитных организаций она была реструктурирована. Тем не менее в начале апреля 2012 года в Арбитражный суд Ростовской области поступил иск о банкротстве «Тагаза» (на этот раз от самого предприятия). В июне 2012 года областной арбитражный суд ввел на заводе процедуру наблюдения, в марте 2013 года на предприятии было введено внешнее управление. В реестр требований кредиторов «Тагаза» тогда были включены требования структуры Сбербанка — «Южной автомобильной группы» — в размере 4,5 млрд.руб.

Официально «Тагаз» был признан банкротом в 2014 году. В отношении него было введено конкурсное производство. В настоящее время дело о банкротстве предприятия находится на завершающей стадии — реализации имущества. Однако для удовлетворения требований кредиторов этого недостаточно. Цена реализации имущественного комплекса «Тагаз» на торгах составляет 1, 023 млн руб. Прежде торги всякий раз признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

В 2012 году по иску ВТБ апелляционным судом Версаля в связи со сложившейся ситуацией на часть личного имущества Парамонова был наложен арест. В России же в рамках процедуры банкротства предпринимателя никакого имущества конкурсным управляющим выявлено не было. Бизнесмен вывел все свое имущество за рубеж и передал все активы на аффилированные компании, номинальных держателей и своих родственников.

В 1994—1998 годах журнал «Финанс» признавал Михаила Парамонова самым влиятельным предпринимателем Ростовской области. В 2006 году состояние предпринимателя издание оценивало в 2,7 млрд руб. Тогда же «Финанс» расположил Парамонова на 438 месте в списке российских миллиардеров.​