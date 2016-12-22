ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Герои РБКPink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 64,19 62,65 EUR Нал. 74,66 73,24 USD Бирж. 63,66 +0,70 EUR Бирж. 74,14 +0,81 USD ЦБ. 63,27 +0,37 EUR ЦБ. 73,48 +0,35 EUR/USD 1,16 +0,00 BTC/USD Бирж. 7461,70 +101,00 IMOEX 2269,45 -1,10% RTSI 1124,43 -1,77% Brent 73,16 +1,15% DJIA 25064,50 -0,53% Nasdaq 7825,30 -0,37%
В Версальском поместье бывшего владельца «Тагаза» прошли обыски
Лента новостей
Рыбка отказалась отдавать США данные о «роли России в выборах 2016 года» 01:54, Политика СМИ узнали о предложении Путина Трампу провести в Донбассе референдум 01:29, Политика Врач объяснил неудачу коллег в борьбе за жизнь раненого фигуриста Тена 01:13, Общество В Версальском поместье бывшего владельца «Тагаза» прошли обыски 00:59, Бизнес Владелец «Норда» рассказал об устном запрете на выезд моряков с Украины 00:31, Общество Моряки в Азове объявили голодовку с требованием выдать зарплату 00:03, Общество «Гознак» назвал новые подделки купюр в ₽2000 распечатанными на принтере 19 июл, 23:57, Финансы В Киеве заявили о подготовке к «восстановлению суверенитета» в Донбассе 19 июл, 23:49, Политика Итоги дня: геополитика лишила рынок акций шансов на рост 19 июл, 23:24, Quote Трамп опубликовал видео с желающей «сильной России» Клинтон 19 июл, 23:15, Политика Трамп поручил пригласить Путина в Вашингтон 19 июл, 23:04, Политика В конгрессе отклонили идею допросить переводчицу беседы Трампа и Путина 19 июл, 22:53, Политика Как сократить расходы на 1 км пробега до 25%: опыт реальных компаний 19 июл, 22:39, РБК и «Шелл» Ловушка для Трампа: как конгресс мешает Белому дому поладить с Москвой 19 июл, 22:37, Политика МИД раскритиковал японские поправки о совместной деятельности на Курилах 19 июл, 22:30, Политика Украинский суд конфисковал у ехавшего в Россию священника $52 тыс. 19 июл, 22:14, Общество Путин разрешил повышать вывозные пошлины на нефтепродукты до 90% 19 июл, 22:12, Экономика Почему закон об Израиле как еврейском государстве критикуют арабы и ЕС 19 июл, 21:41, Политика Меня там нет: создайте афишу с вами и Брэдли Купером 19 июл, 21:33, РБК и IWC «Краснодар» объявил о переходе футболиста испанского клуба 19 июл, 21:30, Спорт Российские дипломаты посетили задержанную в США Бутину 19 июл, 21:23, Политика Трамп отказал Путину в допросе американцев 19 июл, 21:14, Политика Минтруд счел увольнение из-за утраты доверия способом навести дисциплину 19 июл, 21:10, Общество Две тысячи волонтеров ЧМ-2018 перешли на работу в штаб Собянина 19 июл, 21:02, Политика МЧС предупредило москвичей об очень сильном дожде в течение всей ночи 19 июл, 20:55, Общество Ливень парализовал движение на дорогах Москвы 19 июл, 20:51, Общество Индустрия 4.0: какими разработками Россия может гордиться 19 июл, 20:44, Партнерский материал В Кремле наградят членов ЦИК орденами за президентские выборы 19 июл, 20:39, Политика
В Версальском поместье бывшего владельца «Тагаза» прошли обыски
Бизнес, 00:59
0
В Версальском поместье бывшего владельца «Тагаза» прошли обыски
Предприниматель лично поручался по кредитам «Тагазу». В настоящее время это предприятие находится в процедуре банкротства, и российские банки пытаются вернуть долги
Михаил Парамонов (Фото: Василий Дерюгин / «Коммерсантъ»)

Во Франции в Версальском поместье бывшего владельца Таганрогского автомобильного завода («Тагаз») и основателя группы «Донинвест» Михаила Парамонова прошли обыски. Об этом РБК сообщил источник, близкий к Сбербанку, и собеседник, близкий к одному из крупных кредиторов предпринимателя. Факт обысков у Парамонова РБК также подтвердил представитель Сбербанка.

Следственные мероприятия, по словам источников РБК, состоялись 18 июля. Обыски, по их данным, также прошли по адресу офиса, шоу-рума и производства компании MPM Motors, с которой связывают бизнесмена.

Приказы о проведении следственных мероприятий и выемке документов, как указали источники РБК, были выданы Парижским и Версальским судом по заявлению финансового управляющего Парамонова. Он был назначен Арбитражным судом Ростовской области в сентябре 2016 года. Затем, действуя в интересах кредиторов Парамонова, финансовый управляющий начал активные действия по выявлению имущества предпринимателя, укрытого им за рубежом.

По информации источника, близкого к одному из крупных кредиторов бизнесмена, работу по выявлению его активов во Франции финансовый управляющий ведет в координации с Газпромбанком и Сбербанком. Однако обыски, по информации собеседника РБК, в течение двух месяцев еще могут быть обжалованы. В случае удовлетворения жалобы должника, финансовый управляющий не сможет получить доступ к информации, полученной им в ходе этих действий, указал источник, заметив при этом, что, если суд займет сторону финансового управляющего, кредиторы напротив получат доступ к данной информации и станут продолжать работу по взысканию задолженности Парамонова.

«Сбербанк удовлетворен вынесенными решениями и будет активно продолжать работу по взысканию задолженности Михаила Парамонова как в России, так и за рубежом», — передал РБК через пресс-службу вице-президент, директор департамента по работе с проблемными активами Сбербанка Максим Дегтярев.

Должность генерального директора Таганрогского автомобильного завода («Тагаз» — он выпускал автомобили под марками Tagaz, Hyundai, BYD и Vortex) Парамонов занимал в период с 1999 года по 2002 год. Тогда лично поручался по кредитам «Тагазу» на сумму от 1,3 млрд руб. (сейчас это предприятие находится в процедуре банкротства).

Сбербанк осуществлял кредитование «Тагаза» с 2008-го по 2012-й год. В 2009 году объем производства предприятия упал в три раза. Задолженность завода перед банками достигла 20 млрд. руб. Однако в 2010 году перед большинством кредитных организаций она была реструктурирована. Тем не менее в начале апреля 2012 года в Арбитражный суд Ростовской области поступил иск о банкротстве «Тагаза» (на этот раз от самого предприятия). В июне 2012 года областной арбитражный суд ввел на заводе процедуру наблюдения, в марте 2013 года на предприятии было введено внешнее управление. В реестр требований кредиторов «Тагаза» тогда были включены требования структуры Сбербанка — «Южной автомобильной группы» — в размере 4,5 млрд.руб.

Официально «Тагаз» был признан банкротом в 2014 году. В отношении него было введено конкурсное производство. В настоящее время дело о банкротстве предприятия находится на завершающей стадии — реализации имущества. Однако для удовлетворения требований кредиторов этого недостаточно. Цена реализации имущественного комплекса «Тагаз» на торгах составляет 1, 023 млн руб. Прежде торги всякий раз признавались несостоявшимися из-за отсутствия заявок.

В 2012 году по иску ВТБ апелляционным судом Версаля в связи со сложившейся ситуацией на часть личного имущества Парамонова был наложен арест. В России же в рамках процедуры банкротства предпринимателя никакого имущества конкурсным управляющим выявлено не было. Бизнесмен вывел все свое имущество за рубеж и передал все активы на аффилированные компании, номинальных держателей и своих родственников.

В 1994—1998 годах журнал «Финанс» признавал Михаила Парамонова самым влиятельным предпринимателем Ростовской области. В 2006 году состояние предпринимателя издание оценивало в 2,7 млрд руб. Тогда же «Финанс» расположил Парамонова на 438 месте в списке российских миллиардеров.​

Автор: Тимофей Дзядко.
При участии: Евгения Маляренко.
Теги: "Тагаз" , обыски , Франция
Главное
СМИ узнали о предложении Путина Трампу провести в Донбассе референдум Политика
Материалы по теме
В СК рассказали об обысках в петербургском «Водоканалстрое» Общество
В департаменте угольной промышленности Кемеровской области прошли обыски Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter