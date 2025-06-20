 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Бизнес ,  
0 

Сотовые операторы помогут «Россетям» выявлять «черных» майнеров

«Россети» прорабатывают с сотовыми операторами способы выявления «черных» майнеров. По словам главы компании Андрея Рюмина, такая технологическая возможность есть
ФСК - Россети FEES ₽0,06488 -0,86% Купить
МТС MTSS ₽227,5 -0,68% Купить
«Ростелеком» RTKM ₽53,99 -0,66% Купить
Фото: Регина Уразаева для РБК
Фото: Регина Уразаева для РБК

«Россети» обсуждают с операторами сотовой связи модель выявления незаконного майнинга, в частности такая работа ведется с «Ростелекомом» и МТС. Об этом в разговоре с журналистами сообщил глава «Россетей» Андрей Рюмин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По итогам 2024 года группа «Россети» оценила ущерб от «черных» майнеров в более чем 1,3 млрд руб. Однако, по мнению Рюмина, этот установленный размер, вероятно, «сильно меньше», чем реальный. «Мы выявляем только часть черного майнинга», — объяснил он.

При этом дифференциальный тариф на электроэнергию для населения, полномасштабно введенный с начала 2025 года, является хорошим механизмом борьбы только с «серыми» майнерами, считает Рюмин. К этой категории относятся бытовые майнеры, потребление электроэнергии которых укладывается в льготные диапазоны тарифов для населения. В отличие от них, «черные» майнеры потребляют электроэнергию незаконно. «И чем дороже биткоин, тем их больше», — заметил глава «Россетей».

Так, по оценкам группы, наибольшее количество незаконных майнеров сегодня сосредоточено в Дагестане, а по округам лидерами являются Северный Кавказ и Сибирь.

Эксперты назвали наиболее выгодные для майнинга регионы в 2025 году
Бизнес
Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / РБК

Рюмин сообщил, что в настоящий момент компания начинает прорабатывать вопрос выявления такого незаконного майнинга с сотовыми операторами, поскольку они могут увидеть майнинговую деятельность по своему трафику. «К примеру, если передача данных ровно идет в большом объеме, то это майнинг. Мы с ними сейчас взаимодействуем, чтобы они это определяли и выявляли локации, где находятся такие объекты, помогали понять, являются ли они законными», — объяснил глава «Россетей».

«В частности, такие обсуждения ведутся с «Ростелекомом», МТС», — уточнил Рюмин. Сейчас обсуждается рабочая модель, но технологически такая возможность подтверждена, пояснил он.

Как сообщили РБК в пресс-службе «Ростелекома», пока стороны «обсуждают общие подходы». В то же время в МТС рассказали, что сотрудничество с «Россетями» по данному направлению уже ведется. В частности, в ряде регионов «Россети» внедрили решение «МТС EnergyTool», которое на базе искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения анализирует интернет-трафик и ряд других параметров, в том числе данные с умных счетчиков. «Области с аномальным трафиком указываются на карте, что помогает энергетикам эффективнее находить нелегальную добычу криптовалют», — пояснил вице-президент по корпоративному бизнесу МТС Олег Алдошин.

В пресс-службе МТС при этом отмечают, что, по оценкам компании, за первые пять месяцев 2025 года количество майнинговых ферм в России увеличилось на 9%.

Читайте РБК в Telegram.

Конфликт Израиля и Ирана. Главное

В Совете по инвестициям заявили о желании иностранных фирм вернуться в Россию

Израиль провел серию ударов по Тегерану с помощью 60 истребителей

В Кремле прокомментировали высказывания Трампа о Путине

Греф озвучил равновесный курс рубля к доллару

Собчак на ПМЭФ вспомнила «голую вечеринку»

Силуанов пообещал «базово налоги не трогать»

В ЕС решили запретить въезд участникам военной операции в Шенгенскую зону

Экс-советник президента США призвал Трампа не начинать военные действия против Ирана

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Авторы
Теги
Татьяна Киселева Татьяна Киселева, Александр Ситюков Александр Ситюков
Россети майнинг Ростелеком МТС
Материалы по теме
Эксперты назвали наиболее выгодные для майнинга регионы в 2025 году
Бизнес
В Бурятии и Забайкалье введут круглогодичный запрет на майнинг
Технологии и медиа
ЦОДы предложили запитать от магистральной электросети
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 21 июня
EUR ЦБ: 90,14 (+0,3) Инвестиции, 18:52 Курс доллара на 21 июня
USD ЦБ: 78,5 (+0,02) Инвестиции, 18:52
Эрдоган принял прибывшего с «историческим визитом» премьера Армении Политика, 20:30
Чек-лист по улучшению состояния волос и кожи головы РБК и Пантовигар, 20:25
«Где ступает нога русского солдата — то наше». Заявления Путина на ПМЭФ Экономика, 20:08
Сотовые операторы помогут «Россетям» выявлять «черных» майнеров Бизнес, 20:06
«Россети» назвали условие своего интереса к сетевому активу «РусГидро» Бизнес, 20:06
Петр Фрадков поделился мнением о развитии высокотехнологического сектора Пресс-релиз, 20:05
Путин предсказал проблемы борцам с теневым флотом России Политика, 20:03
Как заводить полезные знакомства?
Интенсив о нетворкинге
Подробнее
Путин заявил о потерях ЕС в €200 млрд из-за отказа от российского газа Политика, 20:00
Соболенко победила Рыбакину в Берлине, отыграв четыре матчбола Спорт, 19:59
Путин выступил за закрытие темы ошибок при приватизации Политика, 19:58
Путин назвал Открытый диалог шагом к созданию новой модели мирового роста Отрасли, 19:56
«Маер» транслировал главные цитаты Путина на ПМЭФ Пресс-релиз, 19:55
Долгосрочное инвестирование: из каких активов состоит портфель «вдолгую» РБК и ПСБ, 19:55
Чем современные детские сады отличаются от своих предшественников РБК и ПИК, 19:55