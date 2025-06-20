Сотовые операторы помогут «Россетям» выявлять «черных» майнеров

«Россети» прорабатывают с сотовыми операторами способы выявления «черных» майнеров. По словам главы компании Андрея Рюмина, такая технологическая возможность есть

Фото: Регина Уразаева для РБК

«Россети» обсуждают с операторами сотовой связи модель выявления незаконного майнинга, в частности такая работа ведется с «Ростелекомом» и МТС. Об этом в разговоре с журналистами сообщил глава «Россетей» Андрей Рюмин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По итогам 2024 года группа «Россети» оценила ущерб от «черных» майнеров в более чем 1,3 млрд руб. Однако, по мнению Рюмина, этот установленный размер, вероятно, «сильно меньше», чем реальный. «Мы выявляем только часть черного майнинга», — объяснил он.

При этом дифференциальный тариф на электроэнергию для населения, полномасштабно введенный с начала 2025 года, является хорошим механизмом борьбы только с «серыми» майнерами, считает Рюмин. К этой категории относятся бытовые майнеры, потребление электроэнергии которых укладывается в льготные диапазоны тарифов для населения. В отличие от них, «черные» майнеры потребляют электроэнергию незаконно. «И чем дороже биткоин, тем их больше», — заметил глава «Россетей».

Так, по оценкам группы, наибольшее количество незаконных майнеров сегодня сосредоточено в Дагестане, а по округам лидерами являются Северный Кавказ и Сибирь.

Рюмин сообщил, что в настоящий момент компания начинает прорабатывать вопрос выявления такого незаконного майнинга с сотовыми операторами, поскольку они могут увидеть майнинговую деятельность по своему трафику. «К примеру, если передача данных ровно идет в большом объеме, то это майнинг. Мы с ними сейчас взаимодействуем, чтобы они это определяли и выявляли локации, где находятся такие объекты, помогали понять, являются ли они законными», — объяснил глава «Россетей».

«В частности, такие обсуждения ведутся с «Ростелекомом», МТС», — уточнил Рюмин. Сейчас обсуждается рабочая модель, но технологически такая возможность подтверждена, пояснил он.

Как сообщили РБК в пресс-службе «Ростелекома», пока стороны «обсуждают общие подходы». В то же время в МТС рассказали, что сотрудничество с «Россетями» по данному направлению уже ведется. В частности, в ряде регионов «Россети» внедрили решение «МТС EnergyTool», которое на базе искусственного интеллекта и алгоритмов машинного обучения анализирует интернет-трафик и ряд других параметров, в том числе данные с умных счетчиков. «Области с аномальным трафиком указываются на карте, что помогает энергетикам эффективнее находить нелегальную добычу криптовалют», — пояснил вице-президент по корпоративному бизнесу МТС Олег Алдошин.

В пресс-службе МТС при этом отмечают, что, по оценкам компании, за первые пять месяцев 2025 года количество майнинговых ферм в России увеличилось на 9%.