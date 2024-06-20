Как цифровизация помогает повышать производительность труда

Цифровая трансформация может стать ключом к повышению производительности труда в целом ряде отраслей промышленности

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Российская экономика планирует добавить 20% к текущему уровню производительности труда и более 11 трлн руб. к ВВП страны к 2030 году за счет внедрения цифровых технологий. Такой прогноз содержится в целях нового нацпроекта «Экономика данных», озвученных еще в апреле вице-премьером Дмитрием Чернышенко. На прошедшей в мае конференции ЦИПР председатель правительства Михаил Мишустин сообщил, что инвестиции компаний всех отраслей в цифровые технологии за четыре последних года выросли более чем на 80% и достигли отметки 4 трлн руб. «Использование только собственных продуктов способно гарантировать бесперебойную работу предприятий и защитить инфраструктуру», — отметил премьер-министр.

Риски технологического отставания

Несмотря на растущий уровень инвестиций в информационную инфраструктуру, до сих пор сохраняется риск технологического отставания промышленного сектора. Так, по мнению генерального директора Агентства трансформации и развития экономики Владислава Онищенко, отставание по уровню производительности труда приводит к неэффективному использованию ресурсов, дороговизне продукции и, как следствие, ее неконкурентоспособности. После ухода глобальных IT-провайдеров с российского рынка среди наиболее пострадавших отраслей экономики оказались промышленность и транспорт, рассуждает эксперт. При этом финансовая сфера и сфера услуг во многом были обеспечены собственными IT-разработками.

По оценкам президента объединения компаний — разработчиков программного обеспечения «Руссофт» Валентина Макарова, наиболее уязвимыми остаются отрасли, связанные с созданием и производством сложных систем в машиностроении. Не в последнюю очередь производительность предприятия зависит от современного ПО.

Эффективность появляющихся российских IT-решений определяется присутствием сразу на нескольких рынках, считает Валентин Макаров: «ПО как живой организм, оно должно все время развиваться и адаптироваться к новым условиям и возможностям технологий». Разработчикам нужен доступ к достаточно большому рынку, чтобы иметь прибыль для развития продуктов и опыт разработки, считает эксперт.

Свою роль в развитии промышленного IT сыграли фактор конкуренции между отраслями за трудовые ресурсы и наметившийся в пандемию переток специалистов из производства в IT-отрасль и финансовый сектор, на что указывает в своем докладе эксперт ЦМАКП Владимир Артеменко. Доля IT-специалистов среди занятых во многих традиционных отраслях экономики сократилась, а это, в свою очередь, снизило кадровый потенциал промышленных отраслей, необходимый для их цифровой трансформации, отмечает эксперт.

Сервис как одно окно

Для системного решения создавшихся проблем в области производительности труда и цифровой трансформации производств в стране создана целевая платформа «Эффективность.рф». «Платформа нацелена на формирование культуры высокой производительности на предприятиях с применением современных отечественных IT-решений, программного обеспечения и аппаратно-программных комплексов», — говорят в АНО «Цифровые технологии производительности» (ЦТП), ставшей оператором проекта.

Напомним, что уже несколько лет реализуется нацпроект «Производительность труда», который охватил более 6 тыс. отечественных предприятий. Исходя из опыта работы с предприятиями — участниками нацпроекта за последние годы, приоритетным направлением стало внедрение цифровых решений на обрабатывающих производствах, доля которых на платформе «Эффективность.рф» составляет около 77%, сообщают в пресс-службе.

В ЦТП убеждены, что необходимо обеспечить поддержку российского производителя от неравной конкуренции со стороны иностранных производителей. «Да, возможно, сейчас отечественные цифровые решения будут дороже, поскольку высоки затраты на разработку, а объемы реализации пока меньше. Но если мы не будем покупать у своих разработчиков, то они так и не разовьются», — говорит генеральный директор ЦТП Станислав Шаронов. Поэтому, с его слов, правильнее говорить не о рисках отсталости, а о принимаемых мерах по преодолению этой отсталости и «рисках того, что эти меры не будут предприниматься».

На платформе «Эффективность.рф» работает одно окно цифровых решений для повышения производительности труда на предприятиях. Компаниям, зарегистрированным на платформе, предоставляется бесплатная комплексная поддержка на всем пути процесса цифровизации: от определения потенциала повышения производительности за счет цифровой трансформации до сопровождения внедрения комплексных IT-решений и программных продуктов, поясняют в ЦТП. По условиям проекта участниками платформы могут стать предприятия с выручкой от 400 млн руб. в год из пяти базовых несырьевых отраслей экономики: строительство, торговля, сельское хозяйство, транспорт и логистика, обрабатывающая промышленность.

Попадая на платформу, предприятие имеет возможность пойти по двум основным путям, говорят в пресс-службе ЦТП. Первый — автоматические сервисы и сервисы с экспертной поддержкой, позволяющие специалистам предприятия самостоятельно получить ряд полезных обзорных результатов. Три базовых сервиса: диагностика, бенчмаркинг и план цифрового развития — направлены на выявление текущих зон роста, определение уровня цифровой зрелости и получение рекомендаций по повышению цифровой зрелости. Есть также витрина цифровых решений, на которой поставщики, вендоры и интеграторы размещают свои актуальные программные продукты, системные решения, аппаратно-программные комплексы и услуги по внедрению цифровых решений. Второй путь — комплексные проекты. Это программы, направленные на повышение эффективности предприятия за счет реализации проектов цифровой трансформации. Комплексные проекты сопровождаются поддержкой экспертов и позволяют реализовать на предприятии существенные заделы для повышения производительности труда и уровня цифровой зрелости.

«Выделение отдельно цифрового блока в рамках нацпроекта «Производительность труда» совершенно логично и вписывается в лучшие мировые тренды четвертой промышленной революции», — комментирует создание платформы Владислав Онищенко. По его словам, существенная часть решений на пути повышения производительности труда лежит в переходе на технологии, опирающиеся на использование данных, то есть цифровые методы управления. Особенно полезным проект может быть для средних и не очень крупных предприятий, чьи компетенции по цифровой трансформации и переходу к использованию цифровых современных продуктов особенно ограничены.

Кейсы растущих компаний

Сегодня платформа объединяет более 3 тыс. зарегистрированных на ней предприятий из различных отраслей в 85 регионах России, а также более 430 поставщиков цифровых решений и услуг в области информационных технологий. И примеры эффективного сотрудничества уже есть.

В 2023 году компания «АИР Магистраль», занимающаяся разработкой и внедрением высокотехнологичных продуктов для дорожной безопасности, стала участником нацпроекта «Производительность труда». Сотрудники компании прошли обучение инструментам бережливого производства, позволившим систематизировать номенклатуру, спецификации, оптимизировать рабочее пространство и подойти к стадии цифровой трансформации на базе платформы «Эффективность.рф». В ходе систематизации работы инженерно-технического состава комплексного проекта срок выполнения заказов, по данным пресс-службы компании, сократился на 10%. Было оптимизировано время транспортировки межу рабочими подразделениями.

Повысить производительность у компании получилось в том числе за счет внедрения новых цифровых решений. «1С ERP» на момент сотрудничества у нас уже была установлена, — рассказывает генеральный директор АИР «Магистраль» Алексей Кучмин. — Так как мы занимаемся разработкой инновационных изделий, часть нашей работы — проектная деятельность, мы рассматривали блок «1С PM» (управление проектами) как для оперативного отслеживания текущего состояния проекта, так и для учета затрат». В компании просчитали ориентировочные затраты по данному внедрению и оценили эффективность внедрения. «Это позволит ускорить взаимодействие между подразделениями на 15–25%, что приведет к сокращению времени согласования производственных процессов», — прогнозирует Алексей Кучмин. При отлаженном учете в разы сокращается время оценки производительности и эффективности проекта.

Есть кейсы и из тяжелого машиностроения. Так, благодаря нацпроекту «Производительность труда» машиностроительный завод «Армалит» из Санкт-Петербурга увеличил выработку при изготовлении изделий на 63,5%. Эксперты РЦК совместно с рабочей группой из работников завода выбрали в качестве пилотного потока для внедрения улучшений изготовление отливки корпуса дискового затвора для судостроительных предприятий страны. В результате время производства сократилось на 38,8%, снизились объемы незавершенного производства на 66,7%, а выработка продукции увеличилась на 63,5%.

Далее, благодаря платформе «Эффективность.рф», компания начала цифровую трансформацию. Эксперты ЦТП разработали для предприятия план цифрового развития. Он включает в себя поэтапное развитие IT-архитектуры компании, а именно обновление устаревшего ПО, говорят в компании. В качестве целей для участия в проекте выбрали такие направления, как применение технологий big data. «Применение искусственного интеллекта, технологий big data и роботизации все чаще встречается на производственных площадках в России», — констатирует заместитель директора по развитию производственной системы компании «Армалит» Алексей Сурнин. К настоящему моменту к выбранному компанией IT-продукту Winnum подключено 160 единиц оборудования, включая станки с ЧПУ, универсальное оборудование и печи на участке термической обработки. «Продукт позволяет ежемесячно формировать отчеты по работе оборудования, на основе которых планируется загрузка цехов и разрабатываются корректирующие мероприятия», — добавляет Алексей Сурнин.

Цифровизировать производство с помощью экспертов АНО «Цифровые технологии производительности» решили и на Уральском заводе эластомерных уплотнений. Специалисты ЦТП провели обследование предприятия на предмет уровня цифровой зрелости. В результате был составлен детальный план цифрового развития предприятия, говорят в пресс-службе компании. По их данным, на пилотном производственном участке предприятия внедрили систему мониторинга оборудования АИС «Диспетчер», которая позволяет отследить время работы оборудования, а также технологические параметры работы. «Это, в свою очередь, позволило нам снизить время простоя оборудования и найти корневые причины отклонения от плана производства», — говорит руководитель IT-отдела Уральского завода эластомерных уплотнений Алексей Баканов.

Известны примеры, когда внедрение цифровых решений обеспечило повышение производительности труда более чем на 25–30%, отмечает Владислав Онищенко. В целом, по его оценкам, инвестиции в проекты цифровой трансформации дают кратный эффект при их последовательной реализации на всем протяжении производственного цикла.

Платформа «Эффективность.рф» расширяет возможности для предприятий — участников нацпроекта «Производительность труда». Теперь помимо стандартных сервисов предприятия могут воспользоваться новым сервисом — «Истории успеха». Это описание успешного опыта внедрения цифровых решений на предприятиях с указанием ключевых факторов, которые обеспечили достижение запланированного результата проекта. Изучив этот опыт, компании могут применить его на своих проектах.

В ближайшие месяцы на платформе появится еще несколько новых сервисов, в их числе сервис «Биржа проектов», который позволит предприятиям размещать заявки на проработку своих проектов. «Таким образом, промышленные предприятия получат возможность выбрать оптимальное цифровое решение от нескольких вендоров, а у вендоров будет доступ к базе данных предприятий, которые готовы реализовывать проекты», — резюмируют в ЦТП.