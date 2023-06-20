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«Самолет» подписал соглашение о покупке МИЦ за ₽40 млрд

Девелопер «Самолет» подписал соглашение о покупке московского застройщика МИЦ за ₽40 млрд
«Самолет» покупает 50 компаний, входящих в группу МИЦ. Сумма сделки, по данным ТАСС и «РИА Новости», — 40 млрд руб. Ее еще должна одобрить ФАС
Фото: gk_mic_ru / Telegram
Фото: gk_mic_ru / Telegram

Группа девелоперских компаний «Самолет» купит другую группу девелоперских компаний, МИЦ, сообщает ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы «Самолета».

«Группа «Самолет», один из лидеров на рынке proptech и девелопмента, объявляет о подписании соглашения о приобретении 100% ГК МИЦ, одной из крупнейших девелоперских компаний московского региона, у нескольких физических лиц», — говорится в сообщении пресс-службы компании. Сделку должна одобрить ФАС.

К «Самолету» перейдут все проекты МИЦ, как строящиеся, так и перспективные (их 11), земельные участки, управляющие компании, сети и т. д. Всего «Самолет» получит контроль над 50 компаниями.

По данным источников ТАСС и «РИА Новости», сумма сделки — более 40 млрд руб. В пресс-службе «Самолета» уточнили, что для оплаты будет привлечено банковское финансирование, сумму будут погашать несколькими траншами.

ГК «Самолет» появилась около десяти лет назад. Первый проект компания реализовала в Люберцах в 2015 году. К 2022-му компания заняла первое место в столичном регионе по объемам текущего строительства и второе — в России (у нее есть проекты в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, Тюмени и других городах). «Самолет» ввел в эксплуатацию более 3 млн кв. м жилья, его земельный банк — почти 46 млн кв. м.

МИЦ представлена на рынке недвижимости с 1999 года, инвестиционно-девелоперскую деятельность она ведет с 2001-го. За свою историю компания ввела в эксплуатацию более 5 млн кв. м жилья. У МИЦ — более 20 проектов (готовые, сданные и строящиеся).

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