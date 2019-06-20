РФПИ c арабскими партнерами построит складской комплекс для «Верного»

Российский фонд прямых инвестиций совместно с арабской Mubadala Investment Company инвестируют в строительство логистического комплекса для сети магазинов «Верный». Инвестиции в строительство оцениваются в 2 млрд руб.

Фото: Александр Артеменков / ТАСС

Логистическая компания PLT (Professional Logistics Technologies), созданная Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) совместно с арабской Mubadala Investment Company и другими ближневосточными фондами, построит распределительный центр для сети магазинов «Верный» Андрея Рогачева, рассказал РБК источник, близкий к одной из сторон сделки. Представитель РФПИ и «Верного» этого подтвердили.

Мультитемпературный распределительный центр площадью более 45 тыс. кв. м построят в индустриальном парке «ПЛТ Чехов», расположенном в Чеховском районе Московской области. «Верный» после завершения строительства станет арендатором комплекса. В строительство будут поэтапно инвестировать PLT и «Верный», пояснил РБК директор по правовым вопросам «Верного» Николай Гусев, не раскрыв доли инвестиций. Застройщиком выступит девелоперская компания PNK Group.

Стороны не раскрывают объем инвестиций. По оценке директора департамента складской и индустриальной недвижимости Knight Frank Константина Фомиченко, затраты на строительство склада составят около 2 млрд руб. без учета НДС. Ставку аренды он оценивает в 5,5 тыс. руб. в год плюс налоги и эксплуатационные платежи. В случае продажи объекта после завершения строительства старший директор отдела рынков капитала и инвестиций CBRE Ирина Ушакова оценивает его также в 2 млрд руб.

В здании разместятся камеры для поддержания нескольких температурных режимов, зоны сухого складирования, а также административно-бытовые и технические помещения, рассказали в РФПИ. Достроить объект планируется в первом квартале 2020 года.

Общая площадь парка «ПЛТ Чехов» составляет 90,7 га, в том числе более 77 га для дальнейшего развития. Резидентами парка сейчас являются «Лента», Castorama и другие компании. «Размещение нового РЦ на территории парка «ПЛТ Чехов» станет хорошей базой для развития сети на стратегически важном для нас юге Подмосковья», — уверен главный исполнительный директор сети магазинов «Верный» Олег Высоцкий.