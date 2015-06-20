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Глава изготовителя двигателей для «Протонов» уволен после аварии
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Глава изготовителя двигателей для «Протонов» уволен после аварии
Аварии в космосе, 20 июн 2015, 11:09
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Глава изготовителя двигателей для «Протонов» уволен после аварии
Глава Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА), которое изготавливает двигатели для ракет-носителей «Протон», Владимир Рачук покинул свой пост после аварии «Протона». Об этом сообщил глава Роскосмоса Игорь Комаров
Экс-глава Конструкторского бюро химавтоматики (КБХА) Владимир Рачук (Фото: «РИА Новости»)

​О том, что Рачук после аварии «Протона» ушел с поста гендиректора и генерального конструктора КБХА, Комаров сообщил ТАСС в субботу на Петербургском экономическом форуме.

«По «Протону» мы говорили, что это [причина аварий «Протонов»] — конструктивный дефект, связанный и с материалом, и с конструктивной деталью — креплением вала ротора турбонасосного агрегата третьей ступени», — отметил Комаров, добавив, что сейчас идет работа над исправлением этого дефекта.

«Связано это с работой воронежского Конструкторского бюро химавтоматики», — подчеркнул глава Роскосмоса. По его словам, там уже произошли изменения:​ «покинул свой пост директор КБХА Владимир Рачук». Ранее в отношении Рачука было возбуждено уголовное дело по статье «злоупотребление полномочиями».

Комаров подчеркнул, что руководители предприятий ракетно-космической отрасли за аварии будут лишаться премий. «Мы меняем систему мотивации руководителей с более четкой привязкой ответственности за аварийные ситуации», — сказал глава Роскосмоса. Система будет предполагать отсутствие премирования в случае создания аварийных ситуаций для руководителей и определенное снижение премирования на предприятии, добавил он. Новая система может заработать уже в ближайшие месяцы.

16 мая в 8:47 мск с космодрома Байконур стартовала ракета-носитель «Протон-М». Она и разгонный блок «Бриз-М» должны вывести MexSat-1 на геостационарную орбиту высотой в апогее около 35079 км. Спутник изготовлен концерном Boeing по заказу властей Мексики. В 8:56 мск, за минуту до расчетного времени отделения разгонного блока «Бриз-М» и спутника, на ракете возникла нештатная ситуация. Обломки ракеты упали в Забайкальском крае.

​29 мая Роскосмос назвал причину аварии ракеты — отказ рулевого двигателя третьей ступени.

Автор: Елизавета Антонова.
Теги: «Протон» , авария , увольнение , Роскосмос , Игорь Комаров
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