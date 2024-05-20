Роспатент отказал мужу Елизаветы Глинки в споре о бренде «Доктор Лиза»

В ноябре муж Елизаветы Глинки отправил в Роспатент возражение, в котором оспаривал правомерность правовой охраны псевдонима «Доктор Лиза», права на который принадлежат основанному Глинкой фонду «Справедливая помощь Доктора Лизы»

Глеб Глинка (Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»)

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) отказала в удовлетворении возражения Глеба Глинки, мужа Елизаветы Глинки, известной как Доктор Лиза, следует из приложения к решению ведомства.

Супруг Глинки в начале ноября пытался оспорить правомерность предоставления правовой охраны псевдониму «Доктор Лиза». Сейчас правом на него располагает международная благотворительная общественная организация (МБОО) «Справедливая помощь Доктора Лизы». Ее основала сама Глинка, которая была исполнительным директором МБОО. Фонд планировали переименовать в честь погибшей в авиакатастрофе Глинки в 2017 году.

Товарный знак «Доктор Лиза» был зарегистрирован для этой организации решением Роспатента в августе 2023 года. Закон защищает МБОО не только от использования другими лицами такого же обозначения, но также от применения сходных с ним.

Муж Глинки планировал сам использовать псевдоним «Доктор Лиза», так как является председателем совета благотворительного фонда им. Елизаветы Глинки «Доктор Лиза». Осуществление использования товарного знака «Доктор Лиза» должно будет осуществляться под его контролем названным фондом, написали в Роспатенте. Он подал первый иск в связи с этим еще в декабре 2020 года.

Елизавета Глинка погибла при крушении принадлежащего Минобороны Ту-154 над Черным морем 25 декабря 2016 года. Лайнер направлялся из Адлера в сирийский город Латакия. На борту Ту-154 находился 91 человек, в числе которых были журналисты, военнослужащие и артисты ансамбля им. Александрова.

В июне 2022 года завершился спор о правах на использование псевдонима «Доктор Лиза», который продолжался полтора года. Победу тоже одержала «Справедливая помощь Доктора Лизы».

Суд исходил из того, что Глинка была широко известной публичной личностью, поэтому абсолютный запрет на использование ее изображений противоречит охраняемому законом интересу и смыслу ст. 152.1. ГК. Суд также установил, что ответчик не использует псевдоним «Доктор Лиза» в корыстных целях и не делает это с целью опорочить память и репутацию Глинки как медика и благотворителя.