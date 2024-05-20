S7 пополнила парк тремя Airbus A321

Авиакомпания S7 летом начнет эксплуатацию трех среднемагистральных самолетов Airbus A321, принадлежащих ГТЛК. Ранее суда находились в парке авиакомпании «Ямал», но после повышения лизинговой ставки перевозчик отказался от них

Самолет Airbus A321 (Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС)

Авиакомпания S7 получила в операционный лизинг три самолета AirbusA321, принадлежащие Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК), рассказали РБК в авиакомпании. Перевозчик выпустит эти самолеты на маршруты летом, по завершении технических работ: вывода самолетов из хранения, плановых технических работ и перекраски в ливрею авиакомпании.

В самолетах отсутствует бизнес-класс: в каждом судне оборудовано по 219–220 кресел экономкласса. Полученные самолеты — не новые, они находятся в эксплуатации по 19–20 лет. До ноября 2023 года судами управляла авиакомпания «Ямал», которая вернула их ГТЛК после пересмотра лизинговой ставки. Самолеты юридически принадлежали европейской дочерней структуре ГТЛК, в отношении которой после внесения лизинговой компании в санкционные списки по решению суда Ирландии была введена процедура ликвидации. Продолжение полетов на принадлежащих зарубежной компании самолетах могло привести к аресту таких бортов в иностранных аэропортах, поэтому ГТЛК перезаключила лизинговые контракты с перевозчиками — «Аэрофлотом», «Россией» и S7. Перезаключение сопровождалось повышением лизинговой ставки, по информации РБК, индексация в некоторых случаях достигала 30%. Новые условия не устроили авиакомпанию «Ямал», которая отказалась перезаключать договоры. После возврата Airbus A321 в парке «Ямала» осталось 26 самолетов: 15 SSJ100, восемь Airbus A320 и три Bombardier CRJ-200 LR.

До эксплуатации в парке «Ямала» переданные S7 лайнеры летали в ливреях «Аэрофлота» и ливанской национальной Middle East Airlines.

Авиапарк S7 — один из самых современных в России, до 2022 года перевозчик пополнял его новыми судами. Но после начала специальной военной операции и введения странами Запада санкций против российской авиаотрасли получить новый самолет стало практически невозможно. За каждую свободную машину, появляющуюся на рынке, идет напряженная конкуренция. Так, около года назад S7 не удалось получить Boeing 737-900ER, принадлежащие той же ГТЛК. До введения санкций они находились в эксплуатации индонезийской Lion Air. ГТЛК удалось весной 2023 года ввезти их в Россию, профильные телеграм-каналы писали, что их получит именно S7. Но летом они оказались в парке авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот»). Перевозчик использовал машины в том числе для обслуживания рейсов между Москвой, Калининградом и Махачкалой.