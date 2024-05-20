Консервы или пресервы: что стали предпочитать россияне. Инфографика

В России производство рыбных консервов сократилось на 10%, с 214,7 тыс. до 193,8 тыс. т, следует из данных Всероссийской ассоциации рыбопромышленников. Данные охватывают промежуток с 2019 по 2023 год. С другой стороны, выросло производство рыбных пресервов: за эти же годы рост составил 34%, с 72,1 тыс. до 96,8 тыс. т.