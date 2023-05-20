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Бизнес ,  
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Как бренды одежды заменили западные в российской рекламе. Инфографика

«Снежная Королева», «Ермак» и Gloria Jeans вышли в лидеры по рекламе одежды в России

После ухода западных брендов почти весь топ-15 крупнейших рекламодателей в России среди брендов одежды и обуви — российский. Крупнейшие рекламные бюджеты оказались в начале 2023 года у «Снежной Королевы» (212,14 млн руб.), «Ермака» (90,37 млн руб.) и Gloria Jeans (215,67 млн руб.).

Кто стал лидером рекламного рынка — в инфографике РБК.

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Теги
Анастасия Санникова, Анна Левинская, Евгения Стогова
реклама бренды «Снежная Королева» Gloria Jeans Спортмастер
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