«Снежная Королева», «Ермак» и Gloria Jeans вышли в лидеры по рекламе одежды в России

Как бренды одежды заменили западные в российской рекламе. Инфографика

После ухода западных брендов почти весь топ-15 крупнейших рекламодателей в России среди брендов одежды и обуви — российский. Крупнейшие рекламные бюджеты оказались в начале 2023 года у «Снежной Королевы» (212,14 млн руб.), «Ермака» (90,37 млн руб.) и Gloria Jeans (215,67 млн руб.).

Кто стал лидером рекламного рынка — в инфографике РБК.