В Белоруссии запретили российскую «Хреновину»

В соусе краснодарской марки «Стоевъ» обнаружили повышенное содержание консервантов E210 и E200. В реестр опасной продукции попали также два наименования приправ от этого же производителя

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Овощной соус «Хреновина» марки «Стоевъ» внесли в белорусский реестр опасной продукции, следует из данных Государственной системы каталогизации продукции.

Соответствующее предписание вынесли 21 марта. «Хреновину» изъяли из обращения, а ее ввоз и реализация на территории республики запрещены из-за присутствия в составе консервантов — бензойной (E210) и сорбиновой (E200) кислоты — в недопустимых количествах (в совокупности 1,86 г/кг, в то время как максимальный допустимый уровень содержания E200 в комбинации с E210 по регламенту Таможенного союза — 1 г/кг).

Краснодарская компания «Стоев-Кубанский Продукт» производит томатную пасту, соусы, уксус, маринады, овощные консервы. В белорусском реестре запрещенной продукции также оказались приправа для курицы и сладкая паприка «Стоевъ»: в них обнаружили кишечную палочку.

РБК направил запрос в пресс-службу компании «Стоевъ».

В январе в Белоруссии из-за повышенного содержания Е210 и E200 запретили «Хреновину» смоленской марки «Тихвинский уездъ».