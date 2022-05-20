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Американский Arconic предупредил о потере $500 млн из-за завода в Самаре

Американский Arconic продаст алюминиевый завод в Самаре из-за конфликта на Украине
Американский производитель алюминиевых полуфабрикатов Arconic объявил о планах продать свой завод в Самаре из-за конфликта на Украине. В результате сделки он может списать $500 млн убытка
Фото: Sean Gallup / Getty Images
Фото: Sean Gallup / Getty Images

Американский производитель алюминиевых полуфабрикатов Arconic Corporation объявил, что продаст свой завод в Самаре и ожидает списать в результате убыток в размере $500 млн. Компания ранее говорила, что инвестировала примерно такую сумму в техническое перевооружение предприятия.

«К сожалению, конфликт на Украине сделал нашу работу в России невозможной», — отметил гендиректор Arconic Тим Майерс, слова которого приводятся в пресс-релизе.

10 марта, спустя две недели после начала специальной военной операции на Украине, Arconic объявил, что его российское подразделение временно приостановит согласование договоров по новым проектам и будет работать только по уже действующим контрактам. Компания также выделила $300 тыс. организациям, оказывающим гуманитарную поддержку пострадавшим от конфликта.

Что известно о заводе

Американский алюминиевый гигант Alcoa в 2005 году приобрел у «Русского алюминия» (сейчас — UC Rusal) Олега Дерипаски Самарский металлургический завод и Белокалитвенское металлургическое производственное объединение в Ростовской области. Общая сумма сделки составила $257 млн.

Через год после этого сама Alcoa разделилась на две компании — Alcoa Corporation и Arconic Inc. В 2015 году Arconic Inc. продал производство в Белой Калитве Ступинской титановой компании, оставив у себя Самарский металлургический завод. Сумма сделки не раскрывалась.

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Сейчас Самарский металлургический завод Arconic — один из крупнейших производителей алюминиевых полуфабрикатов в России. В 2020 году он отгрузил 245 тыс. т этой продукции (9% от общемирового производства Arconic). Большая часть полуфабрикатов пришлась на алюминиевую баночную ленту, из которой выпускается тара для напитков и консервов. Завод также поставляет сырье корпорации «Иркут» для производства лайнера МС-21 и, согласно информации на сайте, «традиционно присутствует во всех крупных авиационных программах страны». Продукция также используются в производстве колпачков для упаковки вакцины против коронавируса «Спутник V».

В 2016 году корпорации «ВСМПО-Ависма» и самарский завод создали совместное предприятие для производства деталей из титановых и алюминиевых сплавов, таких как элементы шасси и крыла самолетов.

Какие проблему возникли у Arconic в России

В начале 2020 года стало известно, что Федеральная антимонопольная служба подала в суд против Arconic и его СП с «ВСМПО-Ависма», потому что, по ее мнению, фактический контроль над этими предприятиями перешел к американскому инвестфонду Elliott Management. При этом сделка не была согласована с правительственной комиссией по контролю за осуществлением иностранных инвестиций.

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Elliott Management никогда не контролировала Arconic, говорил Майерс в интервью «Ведомостям». «У компании много акционеров, и Elliott владеет менее чем 10% акций, — отмечал он. — Elliott никогда не имела и не имеет контроля над Arconic, потому и не должна была обращаться ни за какими разрешениями в антимонопольную службу».

Согласно материалам дела, о котором писал «Интерфакс», весной 2020 года суд удовлетворил заявление ФАС о лишении «Арконик Рус Инвестмент Холдингс» (АРИХ) и «АлТи Фордж Холдинг» (ее СП с «ВСМПО-Ависма») права голоса на собраниях акционеров самарского завода и СП соответственно, сославшись на применение последствий закона о порядке осуществления иностранных инвестиций. Это практически парализовало корпоративное управление обеих компаний. Партнеры оспорили решение, но в мае 2021 года Arconic Corporation предупредил, что опасается влияния осложнившихся отношений между США и России на судебное разбирательство, сообщал «Интерфакс» о ссылкой на материалы компании.

В сентябре 2021 года Арбитражный суд Поволжского округа отказал в удовлетворении жалобы СП Arconic и «ВСМПО-Ависма». Принимая решение о продаже завода, Arconic также учитывал ограничения, которые на него наложили российские власти в ходе суда с ФАС, говорится в сообщении американской компании.

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Надежда Синцова
алюминий РУСАЛ Alcoa
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