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Структуры банка «Россия» посадят в Крыму один из крупнейших виноградников
Совет по улучшению инвестиционного климата Крыма одобрил проект по созданию винодельческого производства. Инвестор — структура банка «Россия». Винное хозяйство может стать одним из крупнейших в республике
Фото: Сергей Мальгавко / ТАСС

Совет по улучшению инвестиционного климата Крыма 21 марта одобрил проект по «Организации современного сельскохозяйственного производства технического винограда» в Бахчисарайском районе республики, следует из протокола заседания совета. Инвестор, идею которого совет поддержал «единогласно», — ООО «Рустика». Как уточнили РБК в Министерстве сельского хозяйства Крыма, цель проекта — организация производства на базе земельного участка совхоза «Плодовый» общей площадью около 1400 га.

​Согласно данным СПАРК, «Рустика», основной вид деятельности которой — выращивание винограда, была создана недавно, в августе 2018-го, и принадлежит компании «Южный проект». Бенефициар последней — банк «Россия». Именно «Южный проект» в декабре 2017 года за 1,5 млрд руб. выкупил на торгах 100% акций АО «Завод шампанских вин «Новый Свет», одного из старейших винодельческих предприятий Крыма. Эта сделка стала первой крупной продажей бывшего госимущества Украины — до этого момента инвесторам предлагались преимущественно объекты незавершенного строительства, небольшие местные пансионаты и компании.

Хозяйство, в которое инвестирует «Рустика», расположено на территории поселка Плодовое в Бахчисарайском районе, уточнил РБК заместитель министра сельского хозяйства Крыма Сергей Петелин, который был среди согласовывавших проект участников заседания. На этой территории планируется высадить более 700 га новых виноградников. Объем производства технических сортов винограда при выходе на проектную мощность в 2028 году должен составить 7425 т, рассказал Петелин. За восемь лет с января 2019 года по декабрь 2027 года инвестор планирует вложить в проект 777,6 млн руб. — это будут собственные средства, уточнил замминистра. По его словам, срок окупаемости проекта составит 13 лет. Проект позволит создать 154 рабочих места, ожидается, что он принесет бюджету Республики Крым и местному бюджету 616,4 млн руб. в течение 15 лет.

Петелин добавил, что инвестпроект согласован, но пока не подписан, это должно сделать Министерство экономического развития Крыма. В ведомстве на момент публикации на запрос РБК не ответили. Связаться с представителями «Южного проекта» и «Рустика» не удалось. В банке «Россия» также не ответили на запрос.

По площади виноградников новое хозяйство может стать одним из самых больших в Крыму. Для сравнения: у крупнейшего винодельческого предприятия региона — «Массандры» — 4 тыс. га виноградников, которые тянутся на 180 км от Фороса до Судака. У завода марочных вин «Инкерман» в Севастополе — 2,79 тыс. га, у «Алеф Виналь Крым» (выпускает вино под маркой Villa Krim) — 1,9 тыс. га. Общая площадь виноградников винодельни «Солнечная Долина», расположенной рядом с мысом Меганом, составляет более 400 га. Винодельне Alma Valley в долине реки Альма принадлежит 250 га виноградников. У винодельни «Сатера» в Качинской долине — 49 га виноградников. Всего в России, по данным Росстата, в 2018 году было 93,5 тыс. га виноградников.

Каковы перспективы нового проекта и что еще интересует банк «Россия» в Крыму — в материале «РБК Pro».

Авторы: Ольга Дубравицкая, Елена Сухорукова
При участии: Ирина Парфентьева
Теги: виноградники, Банк Россия, Юрий Ковальчук
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