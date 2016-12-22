Минтранс направил в правительство первый проект концессии с Шереметьево

Спустя пять лет после начала разработки концессионных соглашений для развития аэропортов Москвы Минтранс подготовил первый договор с Шереметьево. Аэропорт вернет деньги за счет сборов за взлет, посадку и стоянку самолетов

аэропорт Шереметьево (Фото: Наталья Волкова / Фотобанк Лори)

Первый московский

О том, что Минтранс подготовил проект постановления правительства о заключении концессии с Шереметьево, РБК рассказали источник в одном из аэропортов московского авиаузла и источник в профильном ведомстве. Представитель Минтранса подтвердил РБК, что ведомство направило этот проект на рассмотрение в правительство. А представитель вице-премьера Игоря Шувалова уточнила, что работа над документом в аппарате правительства уже ведется.

Сейчас московские аэропорты используют аэродромное имущество (взлетно-посадочные полосы, перроны, рулежные дорожки и стоянки) по договорам аренды, и инвестировать в него может только само государство — строительство и реконструкция инфраструктуры осуществляется за счет бюджета. В 2001–2016 годах на финансирование инфраструктуры Шереметьево было потрачено 120 млрд руб., Внуково — 48 млрд руб., Домодедово — 53 млрд руб., писал «Коммерсантъ». Однако аэропортам этого финансирования не достаточно, и в качестве одного из вариантов для развития инфраструктуры предлагалось использовать концессию, в рамках которой инвестор мог бы вкладывать собственные средства на условиях возврата. Но именно вопрос возврата средств на протяжении многих лет оставался предметом споров.

В проекте концессионного соглашения с Шереметьево говорится, что аэропорт может компенсировать вложения в развитие инфраструктуры за счет «средств, получаемых от инвестиционной надбавки в составе сборов за взлетно-посадочные операции и стоянку судов», рассказал РБК источник в профильном ведомстве. ФАС в 2015 году отменила ценовое регулирование аэропортовых сборов в московских аэропортах, а предельный размер надбавки нигде не оговорен, добавил он.

По словам собеседника РБК, увеличен​ие надбавки приведет к росту стоимости авиаперевозок, а в ряде случаев и к убыточности операционной деятельности авиакомпаний. Но проект этого концессионного соглашения не предусматривает введение каких-либо новых надбавок, передал РБК через пресс-службу заместитель руководителя ФАС (служба согласовала проект Минтранса) Александр Редько. «В условиях жесткой конкуренции не видим рисков существенного роста тарифов на взлет-посадку. Согласно финансовым моделям, аэропорт предполагает возмещать инвестиции в аэродромную инфраструктуру главным образом за счет увеличения пассажиропотока, а не роста тарифов на взлет-посадку воздушных судов», — добавил он.

Представитель Шереметьево отказался от комментариев.

Что такое концессия Концессия — форма государственно-частного партнерства. В соответствии с федеральным законом «О концессионных соглашениях», концессионер (частный инвестор) обязуется за свой счет создать или реконструировать объекты недвижимого имущества, право собственности на которые принадлежит или будет принадлежать государству, и осуществлять деятельность с использованием объекта. ​Государство (федеральное правительство, субъект федерации или муниципальное образование), в свою очередь, обязано предоставить права владения и пользования объектом концессионеру на определенный срок. Государство вправе принимать на себя часть расходов на создание или реконструкцию объекта концессионного соглашения, а также на использование объекта концессионного соглашения и предоставлять концессионеру государственные или муниципальные гарантии.

Очевидно, что аэропортовые сборы возрастут, а значит, это может отразиться и на пассажирах, потому что большинство сборов закладываются в стоимость билетов, сказал РБК ​аналитик компании «Атон» Михаил Ганелин. Но, по его словам, рост, скорее всего, будет умеренным, поскольку концессионные проекты сог​ласовываются с профильными ведомствами и ФАС, которая отреагировала бы на резкий рост сборов.

Какой объем финансирования в инфраструктуру Шереметьево заявлен в проекте Минтранса, источники РБК не знают. Однако в январе 2018 года председатель совета директоров аэропорта Александр Пономаренко говорил в интервью «Ведомостям», что общие инвестиции по стратегической программе развития до 2026 года составят $3,5 млрд, в том числе $940 млн — это вложения федерального бюджета в строящуюся третью взлетно-посадочную полосу (ВПП-3). Остальное ($2,56 млрд) вложит само «Шереметьево».

45% рынка Шереметьево — крупнейший из аэропортов Московского авиаузла. Его пассажиропоток в 2017 году увеличился на 17,8% и достиг 40,093 млн человек, что составляет 45% от всех пассажироперевозок Московского авиаузла. За 2016 год выручка компании составила 25,18 млрд руб., чистая прибыль — 15,5 млрд руб. (данных за 2017 год еще нет). 66% Шереметьево принадлежит «Шереметьево холдингу» Александра Пономаренко, Александра Скоробогатько и Аркадия Ротенберга, 30,43% у Росимущества, 2,43% — у «Аэрофлота», 1,1% — у «ВЭБ капитала».

Пять лет ожидания

Еще в 2013 году президент Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос концессионных соглашений для московских аэропортов. Но с тех пор договор ни с одним аэропортом так и не был подписан, потому что аэропорты и правительство не могли договориться об источниках возврата денег и механизмах господдержки. Всего на концессионные соглашения с тремя аэропортами предполагалось выделить более 180 млрд руб.: для Домодедово около 114 млрд руб., для Шереметьево 58,6 млрд руб., для Внуково почти 9 млрд руб. в ценах 2013–2014 годов, говорил в конце 2015 года начальник управления АНО «Дирекция Московского транспортного узла» Евгений Глумов.

Только в прошлом году концессионные проекты начали приобретать реальные очертания. Первым аэропортом, получившим концессию, мог стать Внуково. В феврале 2017 года аэропорт подписал с Минтрансом меморандум «О принципах реализации проекта финансирования», а к концу года должно было быть подписано само соглашение, но этого до сих пор не произошло.

20 марта 2018 года замминистра транспорта Евгений Дитрих сообщал журналистам, что до конца года ведомство хочет создать концессии с двумя аэропортами. Но тогда он не уточнил названия аэропортов.