Более полумиллиона россиян отказались от бумажных чеков в магазинах

В сети «Вкусвилл», в которой услуга отправки чеков на электронную почту появилась летом 2020-го, такой опцией воспользовались 6% владельцев карт лояльности — это около 121 тыс. потребителей, сообщил представитель компании. Примерно 80% покупок в сети совершается с картой лояльности.

Сети «Пятерочка» и «Перекресток», которыми управляет X5 Retail Group, крупнейший по обороту российский ретейлер, с декабря 2020 года также дали возможность настроить автоматический отказ от печати чека — она есть у пользователей мобильных приложений. Сегодня опция доступна в 742 супермаркетах «Перекресток» (до конца 2021 года отказаться от бумажных чеков можно будет во всех магазинах сети) и во всех «Пятерочках». При покупке магазин пока будет выдавать небольшой бумажный слип-чек, но в апреле 2021 года сети откажутся и от него.

Более 27,5 тыс. пользователей приложения «Перекресток» (1,5% от всех, кто установил приложение) и 484 тыс. пользователей приложения «Пятерочка» (6,9%) уже отказались от бумажных чеков в пользу электронных, уточнили в X5 Retail Group, добавив, что суммарно покупатели отказались от печати порядка 6 млн чеков.

Онлайн-магазин «Перекресток Впрок» сейчас анализирует рынок потенциальных партнеров и параллельно разрабатывает собственное решение облачной фискализации. Компания планирует запустить пилот по отказу от печати бумажного чека в пользу электронного до конца года, сообщил представитель X5 Retail Group.

«Магнит» планирует минимизировать использование бумажных чеков и пока еще работает над техническим решением. Электронный чек можно получить в сети Billa, однако проект пока находится в пилоте, компания не предоставила данных о доле потребителей, которые отказались от физического чека.

Когда появилась возможность получать чек на почту С 2017 года при расчете электронными средствами платежа продавцы обязаны по требованию покупателя направлять чек на электронную почту. По закону кассовый чек или бланк строгой отчетности, полученные покупателем в электронной форме равны обычным чекам и бланкам строгой отчетности на бумаге. В декабре 2019 года Минфин разрешил продавцам товаров и услуг передавать клиенту электронный чек еще и через мобильные сервисы — социальные сети и мессенджеры.

Опрошенные ретейлеры говорят о существенной экономии бумаги. По подсчетам «Азбуки Вкуса», за 13,5 месяцев с момента старта опции с отказом от традиционного чека при покупках, компания сэкономила порядка 100 км кассовой «ленты», это соответствует около 400 тыс. руб. в год. Переход на электронный документооборот с эквайерами снизил расходы еще на 12 млн руб. «Вкусвилл» подсчитал, что экономит на этой инициативе примерно 680 км чековой ленты.

Что не так с обычными чеками

Чеки заранее обречены на то, чтобы стать мусором, объясняет эксперт проекта «Ноль отходов» российского отделения Greenpeace Анна Крюкова. Такие чеки очень редко принимают на переработку, а как обычную макулатуру их сдавать нельзя, так как это термобумага. При переработке она может испортить всю партию обычной макулатуры, отмечает Крюкова.

Переход на электронные чеки поможет уменьшить объемы не перерабатываемых отходов, считает руководитель направления по взаимодействию с органами власти ассоциации «РазДельный Сбор» Анна Гаркуша.

Чеки довольно сложно собрать и подготовить к переработке из-за небольшого размера, поэтому, по словам Крюковой, большая их часть оказывается на свалках и полигонах или попадает в печи мусоросжигательных заводов.

«Одна из проблем управления отходами в России, что зачастую нет нормального аудита отходов, и мы не знаем, какие именно это отходы, сколько их и где они образуются. Чеки или, например, одноразовые стаканчики, образуются не в жилых квартирах, а в магазинах и на фудкортах», — поясняет Гаркуша.