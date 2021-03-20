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Более полумиллиона россиян отказались от бумажных чеков в магазинах

Россияне активно используют возможностью не получать бумажные чеки в магазинах. Ретейлеры предлагают эту опцию всего год, но уже сейчас не печатаются миллионы не перерабатываемых чеков.
Фото: Максим Григорьев / ТАСС
Фото: Максим Григорьев / ТАСС

Общее количество покупателей, которые выбрали электронный способ получения фискального документа при покупках только у трех продовольственных ретейлеров, превысило 500 тыс. человек, следует из опроса РБК розничных сетей.

У ретейлеров функция отказа от физического чека связана с программами лояльности и мобильными приложениями. Если потребитель выбрал опцию отказаться от бумажного чека и при расчете на кассе предъявил карту лояльности (как правило, электронную), то фискальный документ не будет печататься.

Первой среди ретейлеров, в январе 2020 года, такой сервис предложила своим покупателям «Азбука Вкуса» — в мобильном приложении ретейлер дал возможность перевести чеки за покупки на электронную почту. По состоянию на середину марта эту опцию, по данным компании, активировали более 30 тыс. клиентов. Точное количество пользователей программы лояльности «Азбука Вкуса» не раскрывает.

Кроме того, «Азбука вкуса», по словам ее представителя, договорилась с банками, осуществляющими эквайринг, об электронном документообороте. В случае если клиент решил опротестовать операцию, банк требует у продавца копию банковского слипа (раньше она была бумажная и хранилась в архивах), сейчас компания ее уже не печатает.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

В сети «Вкусвилл», в которой услуга отправки чеков на электронную почту появилась летом 2020-го, такой опцией воспользовались 6% владельцев карт лояльности — это около 121 тыс. потребителей, сообщил представитель компании. Примерно 80% покупок в сети совершается с картой лояльности.

Сети «Пятерочка» и «Перекресток», которыми управляет X5 Retail Group, крупнейший по обороту российский ретейлер, с декабря 2020 года также дали возможность настроить автоматический отказ от печати чека — она есть у пользователей мобильных приложений. Сегодня опция доступна в 742 супермаркетах «Перекресток» (до конца 2021 года отказаться от бумажных чеков можно будет во всех магазинах сети) и во всех «Пятерочках». При покупке магазин пока будет выдавать небольшой бумажный слип-чек, но в апреле 2021 года сети откажутся и от него.

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Более 27,5 тыс. пользователей приложения «Перекресток» (1,5% от всех, кто установил приложение) и 484 тыс. пользователей приложения «Пятерочка» (6,9%) уже отказались от бумажных чеков в пользу электронных, уточнили в X5 Retail Group, добавив, что суммарно покупатели отказались от печати порядка 6 млн чеков.

Онлайн-магазин «Перекресток Впрок» сейчас анализирует рынок потенциальных партнеров и параллельно разрабатывает собственное решение облачной фискализации. Компания планирует запустить пилот по отказу от печати бумажного чека в пользу электронного до конца года, сообщил представитель X5 Retail Group.

«Магнит» планирует минимизировать использование бумажных чеков и пока еще работает над техническим решением. Электронный чек можно получить в сети Billa, однако проект пока находится в пилоте, компания не предоставила данных о доле потребителей, которые отказались от физического чека.

Когда появилась возможность получать чек на почту

С 2017 года при расчете электронными средствами платежа продавцы обязаны по требованию покупателя направлять чек на электронную почту. По закону кассовый чек или бланк строгой отчетности, полученные покупателем в электронной форме равны обычным чекам и бланкам строгой отчетности на бумаге.

В декабре 2019 года Минфин разрешил продавцам товаров и услуг передавать клиенту электронный чек еще и через мобильные сервисы — социальные сети и мессенджеры.

Опрошенные ретейлеры говорят о существенной экономии бумаги. По подсчетам «Азбуки Вкуса», за 13,5 месяцев с момента старта опции с отказом от традиционного чека при покупках, компания сэкономила порядка 100 км кассовой «ленты», это соответствует около 400 тыс. руб. в год. Переход на электронный документооборот с эквайерами снизил расходы еще на 12 млн руб. «Вкусвилл» подсчитал, что экономит на этой инициативе примерно 680 км чековой ленты.

Что не так с обычными чеками

Чеки заранее обречены на то, чтобы стать мусором, объясняет эксперт проекта «Ноль отходов» российского отделения Greenpeace Анна Крюкова. Такие чеки очень редко принимают на переработку, а как обычную макулатуру их сдавать нельзя, так как это термобумага. При переработке она может испортить всю партию обычной макулатуры, отмечает Крюкова.

Переход на электронные чеки поможет уменьшить объемы не перерабатываемых отходов, считает руководитель направления по взаимодействию с органами власти ассоциации «РазДельный Сбор» Анна Гаркуша.

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Фото:Антон Денисов / РИА Новости

Чеки довольно сложно собрать и подготовить к переработке из-за небольшого размера, поэтому, по словам Крюковой, большая их часть оказывается на свалках и полигонах или попадает в печи мусоросжигательных заводов.

«Одна из проблем управления отходами в России, что зачастую нет нормального аудита отходов, и мы не знаем, какие именно это отходы, сколько их и где они образуются. Чеки или, например, одноразовые стаканчики, образуются не в жилых квартирах, а в магазинах и на фудкортах», — поясняет Гаркуша.

Кто еще предлагает клиентам отказаться от бумажных документов

Сегодня уже треть из более 3 млн абонентов МГТС полностью перешла на электронные счета. Благодаря этому компания, как рассказал ее представитель, ежемесячно экономит около 3,3 млн рублей на печати и доставке и сберегает 6,6 т бумаги.

Активно на безбумажные технологии обслуживания переходят и банки. Альфа-Банк сократил количество бумажных документов в процессах обслуживания клиентов в 2020 году более чем на 40%, это позволило экономить более 70 т бумаги в год. Сегодня менее трети клиентов придерживаются традиционных бумажных носителей, уточняет руководитель операционного департамента Альфа-Банка Дмитрий Фролов.

Банк ВТБ в конце 2019 года запустил технологию цифрового подписания документов, а в марте 2020-го тиражировал сервис на всю сеть отделений. Услуга распространяется на 24 самых востребованных операции. Доля цифрового подписания за прошлый год выросла в три раза и составляет 49%.

Более 80% клиентов ВТБ оформляют таким способом кредитную карту и 76% — кредит наличными. Свыше 54% приходится на электронное подписание документов по банковским картам и изменению пакета услуг, 49% — на открытие счета, рассказали в пресс-службе банка. За прошлый год по основным проектам банк сэкономил свыше 160 т бумаги.

В Сбербанке, как сообщили в его пресс-службе, сейчас по безбумажной технологии оформляются платежи и переводы, операции с банковскими картами, вклады, потребительские кредиты и пр. По итогам 2020 года 68% документов было оформлено по безбумажной технологии, что позволило сэкономить банку почти 652,6 млн листов бумаги.

Авторы
Анна Левинская, Анна Балашова, Евгения Чернышова
ретейл X5 Retail Group «Азбука вкуса» «ВкусВилл» магнит
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